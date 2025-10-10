Рейтинг@Mail.ru
14:38 10.10.2025
В Подмосковье прокуратура разработала типовой иск для жертв мошенников
происшествия, московская область (подмосковье)
В Подмосковье прокуратура разработала типовой иск для жертв мошенников

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Прокуратура Московской области разработала алгоритм и типовой иск о возмещении ущерба для жертв телефонных мошенников, за 9 месяцев в суды было направлено 188 таких заявлений, сообщает пресс-служба подмосковного надзорного ведомства.
"На основании разработанного в прокуратуре Московской области алгоритма и типового искового заявления о возмещении неосновательного обогащения потерпевшими самостоятельно предъявлено 188 исков на сумму свыше 129 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
По информации прокуратуры, за 9 месяцев в Подмосковье было зарегистрировано почти 16 тысяч IT-преступлений, из них почти 10 тысяч случаев дистанционного мошенничества.
Отмечается, что за это время прокуратура Московской области в интересах жертв телефонных мошенников предъявила в суды более 1,2 тысячи исков почти на 700 миллионов рублей.
В том числе направлено 36 исковых заявлений о признании недействительными кредитных договоров и договоров купли-продажи недвижимого имущества, заключённых под влиянием обмана, а также более 1 тысячи исков о взыскании неосновательного обогащения с дропперов и курьеров мошенников.
