В Подмосковье прокуратура разработала типовой иск для жертв мошенников

МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Прокуратура Московской области разработала алгоритм и типовой иск о возмещении ущерба для жертв телефонных мошенников, за 9 месяцев в суды было направлено 188 таких заявлений, сообщает пресс-служба подмосковного надзорного ведомства.

"На основании разработанного в прокуратуре Московской области алгоритма и типового искового заявления о возмещении неосновательного обогащения потерпевшими самостоятельно предъявлено 188 исков на сумму свыше 129 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, за 9 месяцев в Подмосковье было зарегистрировано почти 16 тысяч IT-преступлений, из них почти 10 тысяч случаев дистанционного мошенничества.

Отмечается, что за это время прокуратура Московской области в интересах жертв телефонных мошенников предъявила в суды более 1,2 тысячи исков почти на 700 миллионов рублей.