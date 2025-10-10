Более 70 переходов Подмосковья оборудовали проекционной разметкой

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Дорожные службы смонтировали проекционную разметку на 74 пешеходных переходах Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Работы провели для повышения безопасности пешеходов в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

"Чтобы повысить безопасность на 74 пешеходных переходах, расположенных на региональных дорогах Подмосковья, обустроили проекционную разметку", — подчеркнул министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин, его слова приводит пресс-служба.

По словам главы ведомства, работы уже провели в 16 городских и муниципальных округах, а наибольший объем работ выполнили в Люберцах, Рузе, Можайске, Красногорске и Подольске. Министр добавил, что обустройство проекционной разметки продолжается, и до конца года дорожные службы оборудуют еще более 80 переходов.

На опору над пешеходным переходом монтируется проектор. Он создает на проезжей части световое изображение, дублирующее разметку "зебры". Это повышает заметность перехода для водителей в темное время суток и в непогоду.

В городской черте новые проекционные переходы оборудовали в Жуковском на улице Гагарина около филиала Московского физико-технического института, в Павловском Посаде на четырех переходах возле школ и Дома культуры на Большой Покровской улице, в Истре на Советской улице рядом с налоговой инспекцией и школой имени Чехова, а также в Подольске на улице Парковой около школы и промышленного предприятия. В Ступине световое оборудование установили на трех переходах по улице Пристанционной: около автовокзала, гаражного кооператива и техникума имени Туманова.

В малых населенных пунктах также повысили безопасность переходов. В их числе село Перхушково Одинцовского округа, где подсветку смонтировали у больницы, поселок Голубое в Солнечногорске, где работы провели у остановки "ЖК Зеленоградский", и деревня Боровково Богородского округа, где оснастили переход возле школы.