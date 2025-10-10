Рейтинг@Mail.ru
Более 70 переходов Подмосковья оборудовали проекционной разметкой - РИА Новости, 10.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
14:34 10.10.2025
https://ria.ru/20251010/podmoskove-2047522222.html
Более 70 переходов Подмосковья оборудовали проекционной разметкой
Более 70 переходов Подмосковья оборудовали проекционной разметкой - РИА Новости, 10.10.2025
Более 70 переходов Подмосковья оборудовали проекционной разметкой
Дорожные службы смонтировали проекционную разметку на 74 пешеходных переходах Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T14:34:00+03:00
2025-10-10T14:34:00+03:00
новости подмосковья
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/14/1973903892_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_24609997047ec8c84afdf9e3342848dd.jpg
https://ria.ru/20250523/podmoskove-2018713622.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/14/1973903892_120:0:888:576_1920x0_80_0_0_7fcb78ab561ce41576cf6027b83c7377.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости Подмосковья
Более 70 переходов Подмосковья оборудовали проекционной разметкой

Проекционную разметку оборудовали на 74 пешеходных переходах Подмосковья

© Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской областиПроекционная подсветка на пешеходном переходе
Проекционная подсветка на пешеходном переходе - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Проекционная подсветка на пешеходном переходе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Дорожные службы смонтировали проекционную разметку на 74 пешеходных переходах Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
Работы провели для повышения безопасности пешеходов в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".
"Чтобы повысить безопасность на 74 пешеходных переходах, расположенных на региональных дорогах Подмосковья, обустроили проекционную разметку", — подчеркнул министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин, его слова приводит пресс-служба.
По словам главы ведомства, работы уже провели в 16 городских и муниципальных округах, а наибольший объем работ выполнили в Люберцах, Рузе, Можайске, Красногорске и Подольске. Министр добавил, что обустройство проекционной разметки продолжается, и до конца года дорожные службы оборудуют еще более 80 переходов.
На опору над пешеходным переходом монтируется проектор. Он создает на проезжей части световое изображение, дублирующее разметку "зебры". Это повышает заметность перехода для водителей в темное время суток и в непогоду.
В городской черте новые проекционные переходы оборудовали в Жуковском на улице Гагарина около филиала Московского физико-технического института, в Павловском Посаде на четырех переходах возле школ и Дома культуры на Большой Покровской улице, в Истре на Советской улице рядом с налоговой инспекцией и школой имени Чехова, а также в Подольске на улице Парковой около школы и промышленного предприятия. В Ступине световое оборудование установили на трех переходах по улице Пристанционной: около автовокзала, гаражного кооператива и техникума имени Туманова.
В малых населенных пунктах также повысили безопасность переходов. В их числе село Перхушково Одинцовского округа, где подсветку смонтировали у больницы, поселок Голубое в Солнечногорске, где работы провели у остановки "ЖК Зеленоградский", и деревня Боровково Богородского округа, где оснастили переход возле школы.
В ведомстве отметили, что на региональных дорогах Подмосковья проекционную разметку на переходах монтируют с 2022 года, за три года подсветкой оборудовали более 320 переходов. В первую очередь работы проводятся на пешеходных переходах у социальных объектов, в том числе образовательных учреждений: детских садов, школ, гимназий, лицеев.
Обновление дорожной разметки - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
Разметку 4,7 тысячи пешеходных переходов восстановили в Подмосковье
23 мая, 16:04
 
Новости Подмосковья
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала