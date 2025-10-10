Женщина оскверняет могилу на территории городского кладбища в Камчатском крае

Женщина оскверняет могилу на территории городского кладбища в Камчатском крае

На Камчатке пенсионерку заподозрили в осквернении могилы

П.-КАМЧАТСКИЙ, 10 окт – РИА Новости. Пенсионерка неоднократно разрушала и оскверняла место захоронения из-за неприязни к усопшей, после проверки прокуратуры заведено уголовное дело по факту осквернения могилы, сообщает надзорное ведомство.

"В результате мониторинга соцсетей выявлено размещение ролика, на котором женщина оскверняет могилу на территории городского кладбища", – говорится в пресс-релизе прокуратуры.

Как установили правоохранители, 62-летняя женщина из чувства неприязни к усопшей неоднократно разрушала и оскверняла место ее захоронения.

"Родственники 89-летней покойной обращались в органы полиции для привлечения злоумышленницы к установленной законом ответственности, однако в возбуждении дела было отказано", – отметили в ведомстве.