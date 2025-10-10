Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке пенсионерку заподозрили в осквернении могилы - РИА Новости, 10.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:10 10.10.2025
https://ria.ru/20251010/pensionerka-2047453102.html
На Камчатке пенсионерку заподозрили в осквернении могилы
На Камчатке пенсионерку заподозрили в осквернении могилы - РИА Новости, 10.10.2025
На Камчатке пенсионерку заподозрили в осквернении могилы
Пенсионерка неоднократно разрушала и оскверняла место захоронения из-за неприязни к усопшей, после проверки прокуратуры заведено уголовное дело по факту... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T10:10:00+03:00
2025-10-10T10:10:00+03:00
происшествия
россия
камчатка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047451971_0:0:585:330_1920x0_80_0_0_b352d4f6cb2af2aea3dd3d4828474eca.jpg
https://ria.ru/20250908/sud-2040342538.html
россия
камчатка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047451971_82:0:561:359_1920x0_80_0_0_f20d3d9b598a8dc3e22411c14149a2fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, камчатка
Происшествия, Россия, Камчатка
На Камчатке пенсионерку заподозрили в осквернении могилы

На Камчатке пенсионерку заподозрили в осквернении могилы из-за неприязни

© Прокуратура Камчатского края/TelegramЖенщина оскверняет могилу на территории городского кладбища в Камчатском крае
Женщина оскверняет могилу на территории городского кладбища в Камчатском крае - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© Прокуратура Камчатского края/Telegram
Женщина оскверняет могилу на территории городского кладбища в Камчатском крае
Читать ria.ru в
Дзен
П.-КАМЧАТСКИЙ, 10 окт – РИА Новости. Пенсионерка неоднократно разрушала и оскверняла место захоронения из-за неприязни к усопшей, после проверки прокуратуры заведено уголовное дело по факту осквернения могилы, сообщает надзорное ведомство.
"В результате мониторинга соцсетей выявлено размещение ролика, на котором женщина оскверняет могилу на территории городского кладбища", – говорится в пресс-релизе прокуратуры.
Как установили правоохранители, 62-летняя женщина из чувства неприязни к усопшей неоднократно разрушала и оскверняла место ее захоронения.
"Родственники 89-летней покойной обращались в органы полиции для привлечения злоумышленницы к установленной законом ответственности, однако в возбуждении дела было отказано", – отметили в ведомстве.
По требованию прокуратуры в отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 244 УК РФ (уничтожение, повреждение и осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений). Результаты расследования будут поставлены на контроль.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Жителя Хабаровска осудили за осквернение могил участников спецоперации
8 сентября, 06:01
 
ПроисшествияРоссияКамчатка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала