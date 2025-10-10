https://ria.ru/20251010/pensionerka-2047453102.html
На Камчатке пенсионерку заподозрили в осквернении могилы
На Камчатке пенсионерку заподозрили в осквернении могилы - РИА Новости, 10.10.2025
На Камчатке пенсионерку заподозрили в осквернении могилы
Пенсионерка неоднократно разрушала и оскверняла место захоронения из-за неприязни к усопшей, после проверки прокуратуры заведено уголовное дело по факту...
П.-КАМЧАТСКИЙ, 10 окт – РИА Новости. Пенсионерка неоднократно разрушала и оскверняла место захоронения из-за неприязни к усопшей, после проверки прокуратуры заведено уголовное дело по факту осквернения могилы, сообщает надзорное ведомство.
"В результате мониторинга соцсетей выявлено размещение ролика, на котором женщина оскверняет могилу на территории городского кладбища", – говорится в пресс-релизе прокуратуры.
Как установили правоохранители, 62-летняя женщина из чувства неприязни к усопшей неоднократно разрушала и оскверняла место ее захоронения.
"Родственники 89-летней покойной обращались в органы полиции для привлечения злоумышленницы к установленной законом ответственности, однако в возбуждении дела было отказано", – отметили в ведомстве.
По требованию прокуратуры в отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 244 УК РФ
(уничтожение, повреждение и осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений). Результаты расследования будут поставлены на контроль.