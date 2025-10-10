Рейтинг@Mail.ru
В Париже адвокат осквернила Могилу Неизвестного Солдата
15:00 10.10.2025
В Париже адвокат осквернила Могилу Неизвестного Солдата
В Париже адвокат осквернила Могилу Неизвестного Солдата - РИА Новости, 10.10.2025
В Париже адвокат осквернила Могилу Неизвестного Солдата
Адвокат в Париже осквернила Могилу Неизвестного Солдата в центре города и укусила полицейского при сопротивлении задержанию, женщину в наркотическом опьянении... РИА Новости, 10.10.2025
в мире
париж
франция
в мире, париж, франция
В мире, Париж, Франция
В Париже адвокат осквернила Могилу Неизвестного Солдата

В Париже адвокат осквернила Могилу Неизвестного Солдата и укусила полицейского

© РИА Новости / Доминик Бутен | Перейти в медиабанкТриумфальная арка в Париже
Триумфальная арка в Париже - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в медиабанк
Триумфальная арка в Париже. Архивное фото
ПАРИЖ, 10 окт – РИА Новости. Адвокат в Париже осквернила Могилу Неизвестного Солдата в центре города и укусила полицейского при сопротивлении задержанию, женщину в наркотическом опьянении доставили в психиатрическое отделение полиции, сообщило издание Paris Match.
"Адвокат была задержана после осквернения Могилы Неизвестного Солдата. Юрист срывала цветы, установленные на могиле, после чего оказала сопротивление, укусив полицейского", - говорится в статье.
Инцидент произошел в четверг днем. Женщина подошла к мемориалу, расположенному под Триумфальной аркой, и начала срывать венки по его периметру, пишет Paris Match.
Её заметили патрульные полицейские, от которых она попыталась скрыться на машине. Адвокат несколько раз на медленной скорости наезжала на мешавшего ей проехать полицейского, пытаясь таким образом запугать его, однако в итоге её вытащили из машины, сообщает издание. Сопротивляясь, женщина укусила одного правоохранителя за запястье, она также бросалась оскорблениями. Её тест на наркотические вещества дал положительный результат, сказано в материале.
Виновницей произошедшего является 51-летний адвокат по уголовным делам, которая состоит в адвокатской коллегии города Мо в пригороде Парижа, сказано в материале. Отмечается, что её доставили в психиатрическое отделение при полицейском управлении для оценки психического состояния. Прокуратура Парижа дала полиции указания взять её позднее под стражу за ряд правонарушений, пишет издание.
Париж - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
МВД Франции аннулирует ВНЖ мужчины, прикурившего сигарету от Вечного огня
6 августа, 16:48
 
