В Париже адвокат осквернила Могилу Неизвестного Солдата

Инцидент произошел в четверг днем. Женщина подошла к мемориалу, расположенному под Триумфальной аркой, и начала срывать венки по его периметру, пишет Paris Match.

Её заметили патрульные полицейские, от которых она попыталась скрыться на машине. Адвокат несколько раз на медленной скорости наезжала на мешавшего ей проехать полицейского, пытаясь таким образом запугать его, однако в итоге её вытащили из машины, сообщает издание. Сопротивляясь, женщина укусила одного правоохранителя за запястье, она также бросалась оскорблениями. Её тест на наркотические вещества дал положительный результат, сказано в материале.