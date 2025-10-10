https://ria.ru/20251010/osipova-2047581819.html
Умерла актриса Эльвира Осипова
Умерла актриса Эльвира Осипова
Умерла актриса Эльвира Осипова
Актриса Эльвира Осипова умерла в возрасте 79 лет, сообщил актер Артем Цыпин. РИА Новости, 10.10.2025
Умерла актриса Эльвира Осипова
Актриса Эльвира Осипова умерла в возрасте 79 лет
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Актриса Эльвира Осипова умерла в возрасте 79 лет, сообщил актер Артем Цыпин.
"Не стало Эли Осиповой. Много лет она служила гримером у нас в театре Сатиры на Васильевском. Мы знали, что когда-то она служила актрисой в нескольких провинциальных театрах, а потом в Ленинграде в Малом драматическом", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте
Осипова умерла 1 октября, причина смерти не уточняется. Кроме работ в театре, она также сыграла в нескольких кинофильмах, в числе которых "Слепой дождь", "Счастливый человек" и "Чёрная курица, или Подземные жители".