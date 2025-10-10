Рейтинг@Mail.ru
Умерла актриса Эльвира Осипова - РИА Новости, 10.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:34 10.10.2025
https://ria.ru/20251010/osipova-2047581819.html
Умерла актриса Эльвира Осипова
Умерла актриса Эльвира Осипова - РИА Новости, 10.10.2025
Умерла актриса Эльвира Осипова
Актриса Эльвира Осипова умерла в возрасте 79 лет, сообщил актер Артем Цыпин. РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T17:34:00+03:00
2025-10-10T17:34:00+03:00
культура
ленинград
санкт-петербург
театр
эльвира осипова (актриса)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047581502_39:0:818:438_1920x0_80_0_0_0dfedae9eb3b7dbbacb7351f81f63d0e.jpg
ленинград
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047581502_136:0:720:438_1920x0_80_0_0_861e386ebfe9da50da05a2c539457423.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ленинград, санкт-петербург, театр, эльвира осипова (актриса)
Культура, Ленинград, Санкт-Петербург, Театр, Эльвира Осипова (актриса)
Умерла актриса Эльвира Осипова

Актриса Эльвира Осипова умерла в возрасте 79 лет

© Беларусьфильм, 1970Кадр из фильма "Счастливый человек" с участием Эльвиры Осиповой
Кадр из фильма Счастливый человек с участием Эльвиры Осиповой - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© Беларусьфильм, 1970
Кадр из фильма "Счастливый человек" с участием Эльвиры Осиповой
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Актриса Эльвира Осипова умерла в возрасте 79 лет, сообщил актер Артем Цыпин.
«
"Не стало Эли Осиповой. Много лет она служила гримером у нас в театре Сатиры на Васильевском. Мы знали, что когда-то она служила актрисой в нескольких провинциальных театрах, а потом в Ленинграде в Малом драматическом", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Осипова умерла 1 октября, причина смерти не уточняется. Кроме работ в театре, она также сыграла в нескольких кинофильмах, в числе которых "Слепой дождь", "Счастливый человек" и "Чёрная курица, или Подземные жители".
 
КультураЛенинградСанкт-ПетербургТеатрЭльвира Осипова (актриса)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала