Прокурор запросил пожизненный срок обвиняемому в убийстве женщины

НОВОСИБИРСК, 10 окт – РИА Новости. Государственный обвинитель попросил Новосибирский областной суд назначить обвиняемому в убийстве женщины и ее пятилетней дочери наказание в виде пожизненного лишения свободы, сообщает суд.

"В ходе прений государственный обвинитель заявил, что считает вину Рахимзоды доказанной, и попросил суд назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима, со штрафом в размере 800 тысяч рублей. Представитель потерпевшей стороны – племянница погибшей женщины – также настаивала на максимальном наказании", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2022 году Рахимзода, работая водителем такси, познакомился с жительницей Новосибирска, пользовавшейся его услугами. Вскоре их отношения стали доверительными, и мужчина узнал, что его знакомая получила крупное наследство. В январе 2024 года при мужчине женщина купила автомобиль стоимостью 1,5 миллиона рублей, а на следующий день вместе с дочерью и подсудимым поехала забирать машину со станции техобслуживания.

"По дороге Рахимзода остановил свой автомобиль в безлюдном месте и напал на женщину, нанеся ей десять ножевых ранений. От полученных травм она скончалась… Все это время в машине находилась малолетняя дочь погибшей, которая стала невольным свидетелем случившегося. Опасаясь разоблачения, Рахимзода задушил ребенка, после чего спрятал тело в Новосибирском районе", - говорится в сообщении суда.

Тело женщины подсудимый, как считает следствие, вывез в Искитимский район , перед этим похитив находившуюся при потерпевшей крупную сумму денег и мобильный телефон. На следующий день мужчина вернулся на станцию техобслуживания и похитил автомобиль женщины.