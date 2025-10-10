Рейтинг@Mail.ru
Прокурор запросил пожизненный срок обвиняемому в убийстве женщины - РИА Новости, 10.10.2025
14:05 10.10.2025
Прокурор запросил пожизненный срок обвиняемому в убийстве женщины
Прокурор запросил пожизненный срок обвиняемому в убийстве женщины - РИА Новости, 10.10.2025
Прокурор запросил пожизненный срок обвиняемому в убийстве женщины
Государственный обвинитель попросил Новосибирский областной суд назначить обвиняемому в убийстве женщины и ее пятилетней дочери наказание в виде пожизненного... РИА Новости, 10.10.2025
происшествия, новосибирск, новосибирский областной суд, россия
Происшествия, Новосибирск, Новосибирский областной суд, Россия
Прокурор запросил пожизненный срок обвиняемому в убийстве женщины

Прокурор запросил пожизненное обвиняемому в убийстве женщины и ее дочери

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 10 окт – РИА Новости. Государственный обвинитель попросил Новосибирский областной суд назначить обвиняемому в убийстве женщины и ее пятилетней дочери наказание в виде пожизненного лишения свободы, сообщает суд.
"В ходе прений государственный обвинитель заявил, что считает вину Рахимзоды доказанной, и попросил суд назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима, со штрафом в размере 800 тысяч рублей. Представитель потерпевшей стороны – племянница погибшей женщины – также настаивала на максимальном наказании", - говорится в сообщении.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Житель Кузбасса получил второй пожизненный срок за убийство
Вчера, 13:05
В январе 2024 года пограничники при попытке уехать из Казахстана в Узбекистан задержали мужчину, подозреваемого в убийстве в Новосибирской области 39-летней женщины и ее дочери. По данным МВД, житель Новосибирска, уроженец Средней Азии помогал женщине с покупкой автомобиля стоимостью более 1,5 миллиона рублей. Некоторые СМИ сообщали, что обвиняемый участвовал в боях ММА. В пятницу в Новосибирском областном суде состоялись прения сторон по делу в отношении Фархода Рахимзоды.
По версии следствия, в 2022 году Рахимзода, работая водителем такси, познакомился с жительницей Новосибирска, пользовавшейся его услугами. Вскоре их отношения стали доверительными, и мужчина узнал, что его знакомая получила крупное наследство. В январе 2024 года при мужчине женщина купила автомобиль стоимостью 1,5 миллиона рублей, а на следующий день вместе с дочерью и подсудимым поехала забирать машину со станции техобслуживания.
"По дороге Рахимзода остановил свой автомобиль в безлюдном месте и напал на женщину, нанеся ей десять ножевых ранений. От полученных травм она скончалась… Все это время в машине находилась малолетняя дочь погибшей, которая стала невольным свидетелем случившегося. Опасаясь разоблачения, Рахимзода задушил ребенка, после чего спрятал тело в Новосибирском районе", - говорится в сообщении суда.
Тело женщины подсудимый, как считает следствие, вывез в Искитимский район, перед этим похитив находившуюся при потерпевшей крупную сумму денег и мобильный телефон. На следующий день мужчина вернулся на станцию техобслуживания и похитил автомобиль женщины.
Фарход Рахимзода в последнем слове заявил, что раскаивается в содеянном, объяснив свои действия эмоциональным порывом. Его адвокат, в свою очередь, отметил, что его подзащитный не имел корыстных мотивов, а конфликт, который привел к трагедии, был связан с ревностью погибшей.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Белгородцу грозит пожизненное за организацию нарколаборатории
9 октября, 23:46
 
ПроисшествияНовосибирскНовосибирский областной судРоссия
 
 
