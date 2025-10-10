В Норвегии испугались последствий обострения отношений с Россией

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Переговоры между Россией и Норвегией относительно квот на вылов трески в Баренцевом море в этом году столкнулись с беспрецедентными трудностями и возможным срывом, сообщает Переговоры между Россией и Норвегией относительно квот на вылов трески в Баренцевом море в этом году столкнулись с беспрецедентными трудностями и возможным срывом, сообщает издания Fiskeribladet.

По данным источника, финальное решение по квотам обычно принимается в октябре, когда проводится ежегодная сессия совместной российско-норвежской комиссии по рыболовству, однако в этом году процесс сопровождается значительной неопределенностью.

Издание отмечает слова сотрудницы Института Фритьофа Нансена Анны-Крастин Йоргенсен, назвавшей нынешний кризис самым серьезным в истории.

По ее словам, в Норвегии обсуждают возможный отзыв лицензий у российских судов. В качестве потенциального решения рассматривается возможность предоставления временных разрешений для отдельных российских судов, что, вероятно, могло бы помочь урегулировать текущую напряженность, говорится в статье.

ЕС 20 мая включил российские рыболовецкие компании "Норебо" и "Мурман СиФуд" в свой санкционный список. В июле норвежский МИД сообщил, что Норвегия вводит ограничения в отношении рыболовных судов компаний "Норебо" и "Мурман Сифуд", базирующихся в Мурманске

В МИД России ранее подчеркивали, что Норвегия пренебрегает своими обязательствами в рамках двусторонних соглашений, вводя ограничения на работу российских рыболовных судов, и ограничения Осло не останутся без российского ответа.

В августе глава Росрыболовства Илья Шестаков в ходе специальной сессии российско-норвежской комиссии заявил, что Москва примет ответные меры против норвежских рыбопромысловых судов в том случае, если Осло не отменит ограничения для российских компаний. Кроме того, ответные меры могут распространиться и на распределение квот на рыболовство в Баренцевом и Норвежском морях, которое будет вестись исходя из национальных интересов.