В Норвегии испугались последствий обострения отношений с Россией
16:22 10.10.2025 (обновлено: 16:23 10.10.2025)
В Норвегии испугались последствий обострения отношений с Россией
Переговоры между Россией и Норвегией относительно квот на вылов трески в Баренцевом море в этом году столкнулись с беспрецедентными трудностями и возможным... РИА Новости, 10.10.2025
в мире
норвегия
россия
осло
евросоюз
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
норвегия
россия
осло
в мире, норвегия, россия, осло, евросоюз, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
В мире, Норвегия, Россия, Осло, Евросоюз, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)
В Норвегии испугались последствий обострения отношений с Россией

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Переговоры между Россией и Норвегией относительно квот на вылов трески в Баренцевом море в этом году столкнулись с беспрецедентными трудностями и возможным срывом, сообщает издания Fiskeribladet.
По данным источника, финальное решение по квотам обычно принимается в октябре, когда проводится ежегодная сессия совместной российско-норвежской комиссии по рыболовству, однако в этом году процесс сопровождается значительной неопределенностью.
Илья Шестаков - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Росрыболовство оценило санкции Норвегии против российских рыбаков
4 сентября, 07:30
Издание отмечает слова сотрудницы Института Фритьофа Нансена Анны-Крастин Йоргенсен, назвавшей нынешний кризис самым серьезным в истории.
По ее словам, в Норвегии обсуждают возможный отзыв лицензий у российских судов. В качестве потенциального решения рассматривается возможность предоставления временных разрешений для отдельных российских судов, что, вероятно, могло бы помочь урегулировать текущую напряженность, говорится в статье.
ЕС 20 мая включил российские рыболовецкие компании "Норебо" и "Мурман СиФуд" в свой санкционный список. В июле норвежский МИД сообщил, что Норвегия вводит ограничения в отношении рыболовных судов компаний "Норебо" и "Мурман Сифуд", базирующихся в Мурманске.
В МИД России ранее подчеркивали, что Норвегия пренебрегает своими обязательствами в рамках двусторонних соглашений, вводя ограничения на работу российских рыболовных судов, и ограничения Осло не останутся без российского ответа.
В августе глава Росрыболовства Илья Шестаков в ходе специальной сессии российско-норвежской комиссии заявил, что Москва примет ответные меры против норвежских рыбопромысловых судов в том случае, если Осло не отменит ограничения для российских компаний. Кроме того, ответные меры могут распространиться и на распределение квот на рыболовство в Баренцевом и Норвежском морях, которое будет вестись исходя из национальных интересов.
Он также отметил, что действия Норвегии могут нанести ущерб системе, выстраиваемой в течение долгого периода, которая направлена на рациональное использование биоресурсов в воде.
Массовый лов красной рыбы - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Россия примет ответные меры против норвежских рыбопромысловых судов
27 августа, 11:13
 
В миреНорвегияРоссияОслоЕвросоюзФедеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
