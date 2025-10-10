https://ria.ru/20251010/nebenzja-2047632888.html
Небензя призвал США прекратить эскалацию с Венесуэлой
Небензя призвал США прекратить эскалацию с Венесуэлой - РИА Новости, 10.10.2025
Небензя призвал США прекратить эскалацию с Венесуэлой
США необходимо немедленно прекратить эскалацию с Венесуэлой и не совершать "непоправимую ошибку", заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 10.10.2025
в мире
сша
венесуэла
россия
василий небензя
оон
Небензя призвал США прекратить эскалацию с Венесуэлой
Небензя: США необходимо немедленно прекратить эскалацию с Венесуэлой