Небензя призвал США прекратить эскалацию с Венесуэлой - РИА Новости, 10.10.2025
22:32 10.10.2025
Небензя призвал США прекратить эскалацию с Венесуэлой
Небензя призвал США прекратить эскалацию с Венесуэлой - РИА Новости, 10.10.2025
Небензя призвал США прекратить эскалацию с Венесуэлой
США необходимо немедленно прекратить эскалацию с Венесуэлой и не совершать "непоправимую ошибку", заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 10.10.2025
в мире
сша
венесуэла
россия
василий небензя
оон
РИА Новости
2025
в мире, сша, венесуэла, россия, василий небензя, оон
В мире, США, Венесуэла, Россия, Василий Небензя, ООН
Небензя призвал США прекратить эскалацию с Венесуэлой

Небензя: США необходимо немедленно прекратить эскалацию с Венесуэлой

© AP Photo / Eduardo Munoz AlvarezПостпред России при ООН Василий Небензя
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez
Постпред России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 10 окт - РИА Новости. США необходимо немедленно прекратить эскалацию с Венесуэлой и не совершать "непоправимую ошибку", заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Вашингтону необходимо немедленно прекратить эскалацию под надуманными предлогами и не совершить непоправимую ошибку, которая стала бы военной акцией против Венесуэлы", - сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Совбез ООН в пятницу проведет заседание по Венесуэле
В миреСШАВенесуэлаРоссияВасилий НебензяООН
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
