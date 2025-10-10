В Госавтоинспекции напомнили о наказании за поддельные иностранные права

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. В России участились случаи предоставления фальшивых национальных водительских удостоверений других государств при попытке обменять их на российские права, в связи с этой ситуацией действуют дополнительные меры контроля, сообщили в Госавтоинспекции МВД России.

Как подчеркивают в ведомстве, данная схема стала популярным способом легализации на российских дорогах для лиц, не проходивших установленного курса обучения и не сдававших официальных экзаменов.

В связи с этим Госавтоинспекция во взаимодействии с компетентными органами иностранных государств проводит работу по установлению действительности предъявляемых иностранных национальных водительских удостоверений. Речь идет не только о визуальной экспертизе, но и о полноценной процедуре верификации. Так, проверяются серийные номера, данные о владельце, дата выдачи и подлинность учреждения, выдавшего документ. Если из-за рубежа приходит ответ, что такого удостоверения в реестрах не числится, или выясняется, что оно было аннулировано, документ признается недействительным, а его предъявление – наказуемым деянием, пояснили в Госавтоинспекции МВД России.

Ключевой момент, на который обращают внимание в Госавтоинспекции, – правовые последствия для владельца поддельного документа. Многие ошибочно полагают, что в случае разоблачения их ждет лишь административное наказание. Факты установления недействительности водительских удостоверений могут послужить основанием для возбуждения уголовного дела по статье 327 Уголовного кодекса Российской Федерации "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков".

Госавтоинспекция призывает граждан быть бдительными и не пытаться обойти закон. Единственным легальным способом получения российского национального водительского удостоверения остается прохождение обучения в аккредитованной автошколе, сдача экзаменов, либо обмен действительных иностранных национальных водительских удостоверений в соответствии с законодательством Российской Федерации.