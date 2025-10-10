Рейтинг@Mail.ru
В Волгоградской области мужчину заподозрили в нападении на таксиста - РИА Новости, 10.10.2025
16:40 10.10.2025
В Волгоградской области мужчину заподозрили в нападении на таксиста
В Волгоградской области мужчину заподозрили в нападении на таксиста
происшествия
волгоградская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия, волгоградская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Волгоградская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Волгоградской области мужчину заподозрили в нападении на таксиста

В Волгоградской области мужчину заподозрили в нападении на таксиста из-за бывшей

© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 10 окт – РИА Новости. Пьяный житель города Жирновск Волгоградской области ранил ножом водителя такси, который привез его бывшую жену за вещами, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.
По данным ведомства, житель Жирновска недавно развелся с женой, а 5 октября женщина на такси приехала, чтобы забрать свои вещи и ребенка. В этот момент мужчина был пьян. Когда водитель посигналил, чтобы поторопить женщину, он набросился на таксиста с ножом.
"Он открыл дверь транспортного средства и нанёс потерпевшему два удара в область груди и предплечья, после чего лезвие ножа сломалось. Водитель смог заблокировать двери, уехать с места происшествия и самостоятельно обратиться за медицинской помощью", - говорится в сообщении СК.
Отмечается, что напавшего позже задержали сотрудники полиции, против мужчины возбуждено уголовное дело за покушение на убийство.
В Москве мужчина с ножом напал на девушку у парка
ПроисшествияВолгоградская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
