В Волгоградской области мужчину заподозрили в нападении на таксиста

По данным ведомства, житель Жирновска недавно развелся с женой, а 5 октября женщина на такси приехала, чтобы забрать свои вещи и ребенка. В этот момент мужчина был пьян. Когда водитель посигналил, чтобы поторопить женщину, он набросился на таксиста с ножом.