В Волгоградской области мужчину заподозрили в нападении на таксиста
В Волгоградской области мужчину заподозрили в нападении на таксиста - РИА Новости, 10.10.2025
В Волгоградской области мужчину заподозрили в нападении на таксиста
10.10.2025
ВОЛГОГРАД, 10 окт – РИА Новости. Пьяный житель города Жирновск Волгоградской области ранил ножом водителя такси, который привез его бывшую жену за вещами, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.
По данным ведомства, житель Жирновска недавно развелся с женой, а 5 октября женщина на такси приехала, чтобы забрать свои вещи и ребенка. В этот момент мужчина был пьян. Когда водитель посигналил, чтобы поторопить женщину, он набросился на таксиста с ножом.
"Он открыл дверь транспортного средства и нанёс потерпевшему два удара в область груди и предплечья, после чего лезвие ножа сломалось. Водитель смог заблокировать двери, уехать с места происшествия и самостоятельно обратиться за медицинской помощью", - говорится в сообщении СК
.
Отмечается, что напавшего позже задержали сотрудники полиции, против мужчины возбуждено уголовное дело за покушение на убийство.