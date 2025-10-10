В Петербурге мошенники выманили у пенсионерки 20 миллионов рублей

По данным пресс-службы, в четверг в полицию Петроградского района обратилась 88-летняя жительница одного из домов на Ланском шоссе.

"(По словам заявительницы – ред.) с июля по октябрь ей неоднократно звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками различных государственных структур, и под предлогом обеспечения сохранности накоплений убедили её перевести на неустановленные счета свыше 3 миллионов рублей, а также продать принадлежащую ей квартиру и перевести вырученные средства в размере 17,8 миллиона рублей на "безопасный счёт", – рассказали в полиции.