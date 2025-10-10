Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге мошенники выманили у пенсионерки 20 миллионов рублей - РИА Новости, 10.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:54 10.10.2025
https://ria.ru/20251010/moshenniki-2047512103.html
В Петербурге мошенники выманили у пенсионерки 20 миллионов рублей
В Петербурге мошенники выманили у пенсионерки 20 миллионов рублей - РИА Новости, 10.10.2025
В Петербурге мошенники выманили у пенсионерки 20 миллионов рублей
Полиция ищет мошенников, которые обманом убедили петербургскую пенсионерку перевести им более 20 миллионов рублей, включая деньги от продажи ее квартиры,... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T13:54:00+03:00
2025-10-10T13:54:00+03:00
россия
происшествия
санкт-петербург
мошенники
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938635596_0:132:3169:1915_1920x0_80_0_0_5d69f2cd5b54f6bc809855f307ba1505.jpg
https://ria.ru/20250418/moshenniki-2011982987.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938635596_161:0:2890:2047_1920x0_80_0_0_8ca0f722933c764c57984348284667e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, происшествия, санкт-петербург, мошенники
Россия, Происшествия, Санкт-Петербург, мошенники
В Петербурге мошенники выманили у пенсионерки 20 миллионов рублей

Полиция ищет мошенников, обманувших петербургскую пенсионерку

© iStock.com / Vyacheslav TarnavskiyДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© iStock.com / Vyacheslav Tarnavskiy
Деньги. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт – РИА Новости. Полиция ищет мошенников, которые обманом убедили петербургскую пенсионерку перевести им более 20 миллионов рублей, включая деньги от продажи ее квартиры, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
По данным пресс-службы, в четверг в полицию Петроградского района обратилась 88-летняя жительница одного из домов на Ланском шоссе.
Опрос
Вас когда-нибудь обманывали мошенники в соцсетях или по телефону?
Проголосовали:64132
11 февраля, 13:50
"(По словам заявительницы – ред.) с июля по октябрь ей неоднократно звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками различных государственных структур, и под предлогом обеспечения сохранности накоплений убедили её перевести на неустановленные счета свыше 3 миллионов рублей, а также продать принадлежащую ей квартиру и перевести вырученные средства в размере 17,8 миллиона рублей на "безопасный счёт", – рассказали в полиции.
Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ), правоохранители ищут предполагаемых фигурантов.
Банкноты номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
В Петербурге мошенники обманули пенсионерку на 21 миллион рублей
18 апреля, 10:21
 
РоссияПроисшествияСанкт-Петербургмошенники
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала