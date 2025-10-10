https://ria.ru/20251010/moshenniki-2047512103.html
В Петербурге мошенники выманили у пенсионерки 20 миллионов рублей
В Петербурге мошенники выманили у пенсионерки 20 миллионов рублей - РИА Новости, 10.10.2025
В Петербурге мошенники выманили у пенсионерки 20 миллионов рублей
Полиция ищет мошенников, которые обманом убедили петербургскую пенсионерку перевести им более 20 миллионов рублей, включая деньги от продажи ее квартиры,... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T13:54:00+03:00
2025-10-10T13:54:00+03:00
2025-10-10T13:54:00+03:00
россия
происшествия
санкт-петербург
мошенники
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938635596_0:132:3169:1915_1920x0_80_0_0_5d69f2cd5b54f6bc809855f307ba1505.jpg
https://ria.ru/20250418/moshenniki-2011982987.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938635596_161:0:2890:2047_1920x0_80_0_0_8ca0f722933c764c57984348284667e7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, санкт-петербург, мошенники
Россия, Происшествия, Санкт-Петербург, мошенники
В Петербурге мошенники выманили у пенсионерки 20 миллионов рублей
Полиция ищет мошенников, обманувших петербургскую пенсионерку
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт – РИА Новости.
Полиция ищет мошенников, которые обманом убедили петербургскую пенсионерку перевести им более 20 миллионов рублей, включая деньги от продажи ее квартиры, сообщила пресс-служба
регионального главка МВД РФ.
По данным пресс-службы, в четверг в полицию Петроградского района обратилась 88-летняя жительница одного из домов на Ланском шоссе.
"(По словам заявительницы – ред.) с июля по октябрь ей неоднократно звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками различных государственных структур, и под предлогом обеспечения сохранности накоплений убедили её перевести на неустановленные счета свыше 3 миллионов рублей, а также продать принадлежащую ей квартиру и перевести вырученные средства в размере 17,8 миллиона рублей на "безопасный счёт", – рассказали в полиции.
Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ
), правоохранители ищут предполагаемых фигурантов.