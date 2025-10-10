Момотов помог бизнесмену Марченко с поставками на СВО, заявил свидетель

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Судья Верховного суда РФ в отставке Виктор Момотов помог своему компаньону, владельцу сети отелей Marton Андрею Марченко оформить фиктивную перевозку гуманитарных грузов в зону СВО, заявил в Останкинском суде Москвы секретный свидетель с измененным голосом по видео-конференц-связи.

Момотов познакомил Марченко с кем-то через Чечню, кто уже устроил его на СВО, помог получить бумагу, в которой указывалось, что он перевозит гуманитарные грузы в зону СВО", - сообщил секретный свидетель.

Для конспирации у него был изменен голос, а сам он отсутствовал в кадре.

После того, как Марченко "устроился на СВО", он жил своей обычной жизнью в Краснодаре , В "командировки" предприниматель ездил на неделю, но потом возвращался и "месяца два там не появлялся", пояснил свидетель.

Генпрокуратура ранее направила в столичный суд иск об обращении в доход государства активов Момотова, которые тот получил, нарушая антикоррупционное законодательство. Их общая стоимость оценивается в 9 миллиардов рублей, речь преимущественно идет о сети отелей Marton, которой, по данным ГП, Момотов владел через аффилированных лиц, ведя бизнес с краснодарским предпринимателем Марченко.