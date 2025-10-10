Рейтинг@Mail.ru
Момотов помог бизнесмену Марченко с поставками на СВО, заявил свидетель - РИА Новости, 10.10.2025
15:13 10.10.2025 (обновлено: 15:19 10.10.2025)
Момотов помог бизнесмену Марченко с поставками на СВО, заявил свидетель
Судья Верховного суда РФ в отставке Виктор Момотов помог своему компаньону, владельцу сети отелей Marton Андрею Марченко оформить фиктивную перевозку... РИА Новости, 10.10.2025
россия, виктор момотов, москва, краснодар, генеральная прокуратура рф
Россия, Виктор Момотов, Москва, Краснодар, Генеральная прокуратура РФ
© Фото : Пресс-служба Совета Федерации РоссииВиктор Момотов
Виктор Момотов - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© Фото : Пресс-служба Совета Федерации России
Виктор Момотов. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Судья Верховного суда РФ в отставке Виктор Момотов помог своему компаньону, владельцу сети отелей Marton Андрею Марченко оформить фиктивную перевозку гуманитарных грузов в зону СВО, заявил в Останкинском суде Москвы секретный свидетель с измененным голосом по видео-конференц-связи.
"Момотов познакомил Марченко с кем-то через Чечню, кто уже устроил его на СВО, помог получить бумагу, в которой указывалось, что он перевозит гуманитарные грузы в зону СВО", - сообщил секретный свидетель.
Для конспирации у него был изменен голос, а сам он отсутствовал в кадре.
После того, как Марченко "устроился на СВО", он жил своей обычной жизнью в Краснодаре, В "командировки" предприниматель ездил на неделю, но потом возвращался и "месяца два там не появлялся", пояснил свидетель.
Генпрокуратура ранее направила в столичный суд иск об обращении в доход государства активов Момотова, которые тот получил, нарушая антикоррупционное законодательство. Их общая стоимость оценивается в 9 миллиардов рублей, речь преимущественно идет о сети отелей Marton, которой, по данным ГП, Момотов владел через аффилированных лиц, ведя бизнес с краснодарским предпринимателем Марченко.
Марченко и его сын арестованы в Краснодаре по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Суд арестовал имущество свидетеля по иску ГП к судье Момотову
Вчера, 15:08
 
Россия Виктор Момотов Москва Краснодар Генеральная прокуратура РФ
 
 
