Момотов продолжает получать доход от одной из гостиниц в Краснодаре

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Судья Верховного суда РФ в отставке Виктор Момотов продолжает получать доход от одной из гостиниц сети Marton в Краснодаре, заявил предприниматель Андрей Марченко, вместе с Момотовым являющийся ответчиком по иску Генпрокуратуры.

"Пашковская гостиница (Marton Пашковский – ред.) - да, действительно, до сих пор Момотов получал от нее прибыль", - сказал Марченко, выступая в Останкинском суде Москвы по видеосвязи из СИЗО в Краснодаре.

"До 2010 года он (Момотов – ред.) и близко не имел отношения к гостиницам. Когда Момотов переехал в Москву, он занимался своими делами, я своими, я взял кредит… купил гостиницу "Вологда", сделал там ремонт, продолжаю его делать, потому что она старая, и в дальнейшем участок Краснодаре мы купили с Виктором Викторовичем напополам. Эта гостиница до сих пор строится, более 12 лет", - добавил бизнесмен.

На вопрос прокурора, как Момотов технически получал деньги, будучи судьей Верховного суда, Марченко ответил, что он раз в месяц завозил ему наличными, сумма варьировалась от 100 до 300 тысяч рублей, а сама гостиница небольшая, не более 30 номеров.

На заседании в среду Момотов заявил суду, что к имуществу Марченко он не имеет никакого отношения.

Генпрокуратура ранее направила в столичный суд иск об обращении в доход государства активов Момотова, которые тот получил, нарушая антикоррупционное законодательство, сообщил ранее источник РИА Новости. Их общая стоимость оценивается в 9 миллиардов рублей, речь преимущественно идет о сети отелей Marton, которой, по данным ГП, Момотов владел через аффилированных лиц, ведя бизнес с краснодарским предпринимателем Андреем Марченко.

Марченко и его сын арестованы в Краснодаре по делу о мошенничестве в особо крупном размере.