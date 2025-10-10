Рейтинг@Mail.ru
Момотов продолжает получать доход от одной из гостиниц в Краснодаре - РИА Новости, 10.10.2025
10:39 10.10.2025 (обновлено: 10:51 10.10.2025)
Момотов продолжает получать доход от одной из гостиниц в Краснодаре
Момотов продолжает получать доход от одной из гостиниц в Краснодаре
Момотов продолжает получать доход от одной из гостиниц в Краснодаре
Судья Верховного суда РФ в отставке Виктор Момотов продолжает получать доход от одной из гостиниц сети Marton в Краснодаре, заявил предприниматель Андрей... РИА Новости, 10.10.2025
краснодар
москва
россия
виктор момотов
генеральная прокуратура рф
краснодар
москва
россия
краснодар, москва, россия, виктор момотов, генеральная прокуратура рф
Краснодар, Москва, Россия, Виктор Момотов, Генеральная прокуратура РФ
Момотов продолжает получать доход от одной из гостиниц в Краснодаре

Момотов продолжает получать доход от одного отеля из сети Marton в Краснодаре

Виктор Момотов
Виктор Момотов - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© Фото : Пресс-служба Совета Федерации России
Виктор Момотов. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Судья Верховного суда РФ в отставке Виктор Момотов продолжает получать доход от одной из гостиниц сети Marton в Краснодаре, заявил предприниматель Андрей Марченко, вместе с Момотовым являющийся ответчиком по иску Генпрокуратуры.
"Пашковская гостиница (Marton Пашковский – ред.) - да, действительно, до сих пор Момотов получал от нее прибыль", - сказал Марченко, выступая в Останкинском суде Москвы по видеосвязи из СИЗО в Краснодаре.
Адвокат Момотова требовал перевести процесс об имуществе в закрытый режим
8 октября, 15:59
"До 2010 года он (Момотов – ред.) и близко не имел отношения к гостиницам. Когда Момотов переехал в Москву, он занимался своими делами, я своими, я взял кредит… купил гостиницу "Вологда", сделал там ремонт, продолжаю его делать, потому что она старая, и в дальнейшем участок Краснодаре мы купили с Виктором Викторовичем напополам. Эта гостиница до сих пор строится, более 12 лет", - добавил бизнесмен.
На вопрос прокурора, как Момотов технически получал деньги, будучи судьей Верховного суда, Марченко ответил, что он раз в месяц завозил ему наличными, сумма варьировалась от 100 до 300 тысяч рублей, а сама гостиница небольшая, не более 30 номеров.
На заседании в среду Момотов заявил суду, что к имуществу Марченко он не имеет никакого отношения.
Генпрокуратура ранее направила в столичный суд иск об обращении в доход государства активов Момотова, которые тот получил, нарушая антикоррупционное законодательство, сообщил ранее источник РИА Новости. Их общая стоимость оценивается в 9 миллиардов рублей, речь преимущественно идет о сети отелей Marton, которой, по данным ГП, Момотов владел через аффилированных лиц, ведя бизнес с краснодарским предпринимателем Андреем Марченко.
Марченко и его сын арестованы в Краснодаре по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Высшая квалификационная коллегия судей РФ 26 сентября прекратила полномочия судьи Верховного суда Виктора Момотова в связи с его письменным заявлением. Теперь он остается в статусе судьи в отставке, который также предполагает гарантии неприкосновенности.
Судью Момотова госпитализировали
Вчера, 10:19
 
КраснодарМоскваРоссияВиктор МомотовГенеральная прокуратура РФ
 
 
