Представитель Меланьи Трамп работает с командой Путина по детям с Украины
18:31 10.10.2025 (обновлено: 22:02 10.10.2025)
Представитель Меланьи Трамп работает с командой Путина по детям с Украины
Первая леди США Меланья Трамп заявила, что ее представитель работает напрямую с командой президента РФ Владимира Путина по вопросу украинских детей.
ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Первая леди США Меланья Трамп заявила, что ее представитель работает напрямую с командой президента РФ Владимира Путина по вопросу украинских детей.
"Мой представитель напрямую работает с командой президента Путина, чтобы обеспечить безопасное воссоединение детей со своими семьями", - сообщила она, выступая в пятницу в Белом доме.
Президент США Дональд Трамп в воскресенье опубликовал письмо от своей жены Меланьи, адресованное российскому президенту Владимиру Путину, в котором она призывает защитить детей. Рейтер со ссылкой на двух чиновников Белого дома сообщал ранее, что Трамп лично передал письмо от Меланьи Путину в ходе саммита на Аляске.
Меланья Трамп заявила, что получила ответ от Путина на ее письмо
