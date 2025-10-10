https://ria.ru/20251010/melanya-2047597726.html
Представитель Меланьи Трамп работает с командой Путина по детям с Украины
Представитель Меланьи Трамп работает с командой Путина по детям с Украины - РИА Новости, 10.10.2025
Представитель Меланьи Трамп работает с командой Путина по детям с Украины
Первая леди США Меланья Трамп заявила, что ее представитель работает напрямую с командой президента РФ Владимира Путина по вопросу украинских детей. РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T18:31:00+03:00
2025-10-10T18:31:00+03:00
2025-10-10T22:02:00+03:00
Представитель Меланьи Трамп работает с командой Путина по детям с Украины
Сотрудник Меланьи Трамп напрямую работает с командой Путина по украинским детям