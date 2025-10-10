Рейтинг@Mail.ru
Медведев заявил, что России понятно, кто стране друзья, а кто нет
18:55 10.10.2025
Медведев заявил, что России понятно, кто стране друзья, а кто нет
Медведев заявил, что России понятно, кто стране друзья, а кто нет - РИА Новости, 10.10.2025
Медведев заявил, что России понятно, кто стране друзья, а кто нет
Россия видит, кто стране друзья, а кто нет, заявил председатель партии "Единая Россия", замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Медведев заявил, что России понятно, кто стране друзья, а кто нет

Медведев: Россия видит, кто стране друзья, а кто нет

Флаг России
Флаг России
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Флаг России. Архивное фото
ПХЕНЬЯН, 10 окт - РИА Новости. Россия видит, кто стране друзья, а кто нет, заявил председатель партии "Единая Россия", замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Мы видим, кто наши друзья, а кто нам не друзья", - сказал Медведев журналистам.
9 октября, 17:41
 
Россия В мире Дмитрий Медведев Единая Россия
 
 
