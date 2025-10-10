Рейтинг@Mail.ru
Медведев встретился с генсеком ЦК Коммунистической партии Вьетнама
14:10 10.10.2025 (обновлено: 14:30 10.10.2025)
Медведев встретился с генсеком ЦК Коммунистической партии Вьетнама
в мире
кндр (северная корея)
россия
дмитрий медведев
единая россия
вьетнам
в мире, кндр (северная корея), россия, дмитрий медведев, единая россия, вьетнам
В мире, КНДР (Северная Корея), Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Вьетнам
ПХЕНЬЯН, 10 окт - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия", замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев провел в Пхеньяне встречу с генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламом, передает корреспондент РИА Новости.
Беседа состоялась в пятницу в ходе визита Медведева в КНДР.
"Рад возможности встретиться и пообщаться с вами. Присутствие на корейских мероприятиях дает нам возможность обменяться свежей информацией о развитии нашего партнерства", - сказал председатель "Единой России" в начале встречи.
Зампред Совбеза РФ в среду прилетел в КНДР с визитом. Медведев возглавил делегацию "Единой России", которая по приглашению Центрального комитета Трудовой партии Кореи присутствует на торжествах по случаю годовщины основания ТПК. Восьмидесятилетие основания партии отмечается 10 октября.
Кадры празднования 80-летия Трудовой партии Кореи с участием Ким Чен Ына - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Медведев посетил торжество к 80-летию создания Трудовой партии Кореи
В мире КНДР (Северная Корея) Россия Дмитрий Медведев Единая Россия Вьетнам
 
 
