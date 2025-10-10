Рейтинг@Mail.ru
Мединский открыл Дом писателя в Нижнем Новгороде
Нижегородская область
 
14:31 10.10.2025 (обновлено: 15:00 10.10.2025)
Мединский открыл Дом писателя в Нижнем Новгороде
Помощник президента РФ, глава "Союза писателей России" (СПР) Владимир Мединский, писатель Захар Прилепин и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин открыли РИА Новости, 10.10.2025
Новости
Нижегородская область, Владимир Мединский
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 окт - РИА Новости. Помощник президента РФ, глава "Союза писателей России" (СПР) Владимир Мединский, писатель Захар Прилепин и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин открыли Дом писателя в Нижнем Новгороде.
Нижегородское региональное отделение СПР разместили в историческом здании на старинной улице Варварской – в Доме Щелокова, который является одним из редчайших сохранившихся примеров деревянной застройки Нижнего Новгорода периода классицизма. Здание, серьезно пострадавшее от пожара в 1996-м году, начали реставрировать лишь спустя 25 лет. В этом году глава региона принял решение передать воссозданный объект культурного наследия региональному отделению "Союза писателей".
"У меня нет слов, чтобы выразить свое восхищение тем, как подошли в Нижнем Новгороде к обустройству пространства для работы писателя, для работы "Союза писателей России". Я уверен, что это будет место и работы, и встреч, и рождения новых идей, и такого бурления писательского, творческого, как, собственно, и должно быть в этой среде… Сейчас новое руководство Нижегородской писательской организации - Захар Прилепин, я уверен, вдохнет жизнь в эту работу. А мы будем всячески помогать и ждать новых интересных книг, сценариев, пьес, всего того, что является главным результатом работы со словом", – сказал Мединский.
Губернатор Нижегородской области отметил, что Дом писателя расположился в центре культурной жизни города - рядом находится главная библиотека, центр реставрации рукописей и книг, школа креативных индустрий, театральное училище.
"Это место креативного, культурного и литературного кластера. На домах рядом висят таблички, что здесь жили Чехов, Шевченко, другие писатели. И вот сейчас Захар Прилепин сразу же предложил идею, что здесь должна начинаться экскурсия по писательским местам Нижнего Новгорода", - рассказал Никитин.
Как рассказали на церемонии открытия, центральным залом Дома писателя, открытым для свободного посещения, станет библиотека нижегородских авторов. В здании предусмотрен конференц-зал для проведения деловых встреч, совещаний и круглых столов. Еще одной важной зоной Дома писателя станет выставочное пространство второго этажа. По словам авторов проекта, главным достоинством Дома являются аутентичные локации для коворкинга в стилистике резиденции в Переделкино (так называемых писательских дач).
"Помимо тех имен, которые Глеб Сергеевич назвал, тут у нас... В пяти минутах ходьбы отсюда родился Мариенгоф. Здесь бывали Аркадий Гайдар, и Борис Корнилов, и Эдуард Лимонов, помимо классической базы… Поэтому первым делом я тут, конечно, развешу все эти портреты, чтобы люди приходили и понимали, с кем они конкурируют", - сказал председатель правления Нижегородского областного регионального отделения СПР Захар Прилепин.
Дом Щелоковых – памятник градостроительства и архитектуры в историческом центре Нижнего Новгорода. Построен в 1820-е годы, предположительно, по проекту архитектора Ивана Ефимова на основе одного из "образцовых" фасадов 1809-1812 годов. В 1996 году дом серьёзно пострадал в ходе пожара. В 2001 году здание было законсервировано, доступ в него перекрыт, тамбуры входов разобраны, а все проёмы первого этажа зашиты досками. Подлинные элементы и конструкции здания со временем пришли в нерабочее, а местами аварийное состояние. В 2021 году начались работы по восстановлению дома, которые велись до 2023 года.
Мединский и Прилепин примут участие в Нижегородской книжной ярмарке
8 октября, 14:51
 
Нижегородская область
 
 
