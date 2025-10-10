Рейтинг@Mail.ru
10.10.2025
23:53 10.10.2025
Львова-Белова поблагодарила Меланью Трамп за внимание к детям
Львова-Белова поблагодарила Меланью Трамп за внимание к детям
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале выразила благодарность первой леди США Меланье Трамп за внимание... РИА Новости, 10.10.2025
Львова-Белова поблагодарила Меланью Трамп за внимание к детям

Львова-Белова поблагодарила Меланью Трамп за заботу о детях и семьях

CC0 / AAA333 / Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
CC0 / AAA333 /
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале выразила благодарность первой леди США Меланье Трамп за внимание и заботу к семьям и детям, затронутым украинским конфликтом.
"Я бы хотела сказать слова благодарности первой леди США Меланье Трамп за ее внимание и заботу к семьям и детям, затронутым военным конфликтом. Я очень надеюсь, что мы сможем продолжить эту гуманитарную миссию в интересах семей и детей", - сказала Львова-Белова.
