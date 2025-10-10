https://ria.ru/20251010/lvov-2047559234.html
Жителей Львова предупредили о нехватке газа для включения отопления
Жителей Львова предупредили о нехватке газа для включения отопления - РИА Новости, 10.10.2025
Жителей Львова предупредили о нехватке газа для включения отопления
Коммунальные предприятия украинского Львова в ближайшие несколько недель не смогут подавать отопление в дома из-за дефицита газа, заявил в пятницу мэр города... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T16:28:00+03:00
2025-10-10T16:28:00+03:00
2025-10-10T16:28:00+03:00
жкх
украина
львов
андрей садовой
юрий корольчук
юрий продан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155317/71/1553177123_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_34c05ec9a11a124094d98497c1a16400.jpg
https://ria.ru/20251008/ukraina-2046869745.html
https://ria.ru/20250917/ukraina-2042575495.html
украина
львов
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155317/71/1553177123_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_e67f5740284179af062703a4f1ac2a2e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жкх, украина, львов, андрей садовой, юрий корольчук, юрий продан
ЖКХ, Украина, Львов, Андрей Садовой, Юрий Корольчук, Юрий Продан
Жителей Львова предупредили о нехватке газа для включения отопления
Садовой: коммунальщики Львова не смогут включить отопление из-за дефицита газа
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Коммунальные предприятия украинского Львова в ближайшие несколько недель не смогут подавать отопление в дома из-за дефицита газа, заявил в пятницу мэр города Андрей Садовой.
"Сейчас ситуация в стране такая, что в ближайшие несколько недель мы не сможем подать отопление", - написал Садовой в своем Telegram-канале
.
Как пояснил мэр, Львову не хватает более половины объема газа, необходимого для нормального прохождения отопительного сезона в октябре, город получил лимит в 8 миллионов кубических метров из необходимых 18.
«
"У нас на октябрь месяц лимит газа - 8 миллионов метров кубических. Для того, чтобы полноценно пройти отопительный период в октябре, нужно еще 10 миллионов. Их нет", - заявил Садовой.
По словам мэра, в данный момент городские власти обеспечивают теплом только больницы и школы. Горожанам рекомендуют позаботиться о альтернативных источниках тепла.
Эксперт украинского института энергетических стратегий Юрий Корольчук 7 октября заявил, что Украине не хватает трех миллиардов кубометров газа для прохождения отопительного сезона.
Экс-министр энергетики Украины Юрий Продан ранее заявил, что предстоящая зима для граждан страны будет гораздо сложнее предыдущей, и призвал их уезжать жить на дачи, где есть возможность обогреваться дровами.