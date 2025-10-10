Жителей Львова предупредили о нехватке газа для включения отопления

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Коммунальные предприятия украинского Львова в ближайшие несколько недель не смогут подавать отопление в дома из-за дефицита газа, заявил в пятницу мэр города Андрей Садовой.

"Сейчас ситуация в стране такая, что в ближайшие несколько недель мы не сможем подать отопление", - написал Садовой в своем Telegram-канале

Как пояснил мэр, Львову не хватает более половины объема газа, необходимого для нормального прохождения отопительного сезона в октябре, город получил лимит в 8 миллионов кубических метров из необходимых 18.

« "У нас на октябрь месяц лимит газа - 8 миллионов метров кубических. Для того, чтобы полноценно пройти отопительный период в октябре, нужно еще 10 миллионов. Их нет", - заявил Садовой.

По словам мэра, в данный момент городские власти обеспечивают теплом только больницы и школы. Горожанам рекомендуют позаботиться о альтернативных источниках тепла.

Эксперт украинского института энергетических стратегий Юрий Корольчук 7 октября заявил, что Украине не хватает трех миллиардов кубометров газа для прохождения отопительного сезона.