16:28 10.10.2025
Жителей Львова предупредили о нехватке газа для включения отопления
© РИА Новости / Павел Паламарчук | Перейти в медиабанкЛьвов
© РИА Новости / Павел Паламарчук
Перейти в медиабанк
Львов. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Коммунальные предприятия украинского Львова в ближайшие несколько недель не смогут подавать отопление в дома из-за дефицита газа, заявил в пятницу мэр города Андрей Садовой.
"Сейчас ситуация в стране такая, что в ближайшие несколько недель мы не сможем подать отопление", - написал Садовой в своем Telegram-канале.
Как пояснил мэр, Львову не хватает более половины объема газа, необходимого для нормального прохождения отопительного сезона в октябре, город получил лимит в 8 миллионов кубических метров из необходимых 18.
"У нас на октябрь месяц лимит газа - 8 миллионов метров кубических. Для того, чтобы полноценно пройти отопительный период в октябре, нужно еще 10 миллионов. Их нет", - заявил Садовой.
По словам мэра, в данный момент городские власти обеспечивают теплом только больницы и школы. Горожанам рекомендуют позаботиться о альтернативных источниках тепла.
Эксперт украинского института энергетических стратегий Юрий Корольчук 7 октября заявил, что Украине не хватает трех миллиардов кубометров газа для прохождения отопительного сезона.
Экс-министр энергетики Украины Юрий Продан ранее заявил, что предстоящая зима для граждан страны будет гораздо сложнее предыдущей, и призвал их уезжать жить на дачи, где есть возможность обогреваться дровами.
ЖКХУкраинаЛьвовАндрей СадовойЮрий КорольчукЮрий Продан
 
 
