Рейтинг@Mail.ru
Ленобласть выполняет поручение главы государства о догазификации - РИА Новости, 10.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ленинградская область
 
17:54 10.10.2025
https://ria.ru/20251010/lenoblast-2047585856.html
Ленобласть выполняет поручение главы государства о догазификации
Ленобласть выполняет поручение главы государства о догазификации - РИА Новости, 10.10.2025
Ленобласть выполняет поручение главы государства о догазификации
Развитие энергетической отрасли региона, отопительный сезон и выполнение президентской программы догазификации обсуждались в пятницу на встрече губернатора... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T17:54:00+03:00
2025-10-10T17:54:00+03:00
ленинградская область
ленинградская область
александр дрозденко
сергей цивилев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1984015289_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_501737cde80b1ff8c2ceb1565dcb1d4e.jpg
https://ria.ru/20251006/zastroyka-2046680562.html
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1984015289_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c93c2c12c8d747a00d625a9d4edffc08.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ленинградская область, александр дрозденко, сергей цивилев
Ленинградская область , Ленинградская область, Александр Дрозденко, Сергей Цивилев
Ленобласть выполняет поручение главы государства о догазификации

Дрозденко и Цивилев обсудили развитие энергетической отрасли Ленобласти

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПредупреждение об опасности рядом с трубой газопровода на фасаде здания
Предупреждение об опасности рядом с трубой газопровода на фасаде здания - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Предупреждение об опасности рядом с трубой газопровода на фасаде здания. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - РИА Новости. Развитие энергетической отрасли региона, отопительный сезон и выполнение президентской программы догазификации обсуждались в пятницу на встрече губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко с министром энергетики Российской Федерации Сергеем Цивилевым, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Провел рабочую встречу с министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым, который работает сегодня в регионе на газовом форуме. Обсудили основные вопросы развития энергетической отрасли области, вхождение региона в осенне-зимний отопительный период, а также выполнение президентской программы догазификации", - приводит пресс-служба слова Дрозденко.
Губернатор отметил, что в рамках Петербургского международного газового форума, который проходил с 8 по 10 октября, по программе развития газоснабжения и газификации в Ленинградской области открыли распределительный газопровод по деревням Речка и Бабаново Кировского района. Этот газопровод обеспечит топливом более 90 домохозяйств.
"За последние четыре года в рамках программы в области построены 53 межпоселковых, 139 внутрипоселковых газопровода, 15,5 тысяч домовладений получили возможность перейти на сетевой газ", - добавил губернатор, которого цитирует пресс-служба регионального правительства.
Ленинградская область - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Градсовет Ленобласти согласовал пять концепций застройки в двух районах
6 октября, 17:13
 
Ленинградская областьЛенинградская областьАлександр ДрозденкоСергей Цивилев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала