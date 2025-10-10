https://ria.ru/20251010/lenoblast-2047585856.html
Ленобласть выполняет поручение главы государства о догазификации
Ленобласть выполняет поручение главы государства о догазификации
Ленобласть выполняет поручение главы государства о догазификации
Развитие энергетической отрасли региона, отопительный сезон и выполнение президентской программы догазификации обсуждались в пятницу на встрече губернатора...
ленинградская область
Ленобласть выполняет поручение главы государства о догазификации
Дрозденко и Цивилев обсудили развитие энергетической отрасли Ленобласти
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - РИА Новости. Развитие энергетической отрасли региона, отопительный сезон и выполнение президентской программы догазификации обсуждались в пятницу на встрече губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко с министром энергетики Российской Федерации Сергеем Цивилевым, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Провел рабочую встречу с министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым, который работает сегодня в регионе на газовом форуме. Обсудили основные вопросы развития энергетической отрасли области, вхождение региона в осенне-зимний отопительный период, а также выполнение президентской программы догазификации", - приводит пресс-служба слова Дрозденко.
Губернатор отметил, что в рамках Петербургского международного газового форума, который проходил с 8 по 10 октября, по программе развития газоснабжения и газификации в Ленинградской области открыли распределительный газопровод по деревням Речка и Бабаново Кировского района. Этот газопровод обеспечит топливом более 90 домохозяйств.
"За последние четыре года в рамках программы в области построены 53 межпоселковых, 139 внутрипоселковых газопровода, 15,5 тысяч домовладений получили возможность перейти на сетевой газ", - добавил губернатор, которого цитирует пресс-служба регионального правительства.