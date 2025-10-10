Рейтинг@Mail.ru
Жители ярославского поселка Семибратово получили новые квартиры - РИА Новости, 10.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
18:37 10.10.2025
https://ria.ru/20251010/kvartiry-2047599304.html
Жители ярославского поселка Семибратово получили новые квартиры
Жители ярославского поселка Семибратово получили новые квартиры - РИА Новости, 10.10.2025
Жители ярославского поселка Семибратово получили новые квартиры
Жители поселка Семибратово Ярославской области получили ключи от новых квартир в рамках программы по расселению аварийного жилья, сообщил губернатор Михаил... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T18:37:00+03:00
2025-10-10T18:37:00+03:00
ярославская область
ярославская область
ярославль
михаил евраев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776354040_0:219:3092:1958_1920x0_80_0_0_bd8cba76836fde776cccb13ebc22e66f.jpg
https://ria.ru/20251006/reyting-2046725124.html
ярославская область
ярославль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776354040_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_d59ee65a58b6fb0da9fa31622e783833.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ярославская область, ярославль, михаил евраев
Ярославская область, Ярославская область, Ярославль, Михаил Евраев
Жители ярославского поселка Семибратово получили новые квартиры

Жители Семибратово Ярославской области получили ключи от новых квартир

© Depositphotos.com / bartekchinyКлючи от квартиры
Ключи от квартиры - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© Depositphotos.com / bartekchiny
Ключи от квартиры. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЯРОСЛАВЛЬ, 10 окт - РИА Новости. Жители поселка Семибратово Ярославской области получили ключи от новых квартир в рамках программы по расселению аварийного жилья, сообщил губернатор Михаил Евраев.
"Долгожданные ключи от новых квартир получили сегодня участники программы по расселению аварийного жилья. Шестьдесят пять человек заедут в новый дом в поселке Семибратово Ростовского округа. Всего в 2025 году планируем расселить 12 тысяч квадратных метров аварийного жилья", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
По словам губернатора, новый дом для расселения из аварийного жилья в поселке Семибратово рассчитан на 21 квартиру.
Также в этом году сдан дом в Гаврилов-Ямском муниципальном округе. Здесь ключи вручены 109 жителям, которые попали под программу расселения, отметил глава региона.
По данным пресс-службы, впервые строительство новых домов под расселение проводится правительством региона самостоятельно. Так, будут построены восемь новых домов в Семибратове, Ярославле, Рыбинске, Переславле-Залесском, Гаврилов-Яме, в селе Глебово и поселке Каменники Рыбинского округа.
Город Ярославль и река Волга - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Ярославская область вошла в топ-25 рейтинга по благополучию населения
6 октября, 21:37
 
Ярославская областьЯрославская областьЯрославльМихаил Евраев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала