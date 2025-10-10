https://ria.ru/20251010/kvartiry-2047599304.html
Жители ярославского поселка Семибратово получили новые квартиры
Жители ярославского поселка Семибратово получили новые квартиры - РИА Новости, 10.10.2025
Жители ярославского поселка Семибратово получили новые квартиры
Жители поселка Семибратово Ярославской области получили ключи от новых квартир в рамках программы по расселению аварийного жилья, сообщил губернатор Михаил... РИА Новости, 10.10.2025
ЯРОСЛАВЛЬ, 10 окт - РИА Новости. Жители поселка Семибратово Ярославской области получили ключи от новых квартир в рамках программы по расселению аварийного жилья, сообщил губернатор Михаил Евраев.
"Долгожданные ключи от новых квартир получили сегодня участники программы по расселению аварийного жилья. Шестьдесят пять человек заедут в новый дом в поселке Семибратово Ростовского округа. Всего в 2025 году планируем расселить 12 тысяч квадратных метров аварийного жилья", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
По словам губернатора, новый дом для расселения из аварийного жилья в поселке Семибратово рассчитан на 21 квартиру.
Также в этом году сдан дом в Гаврилов-Ямском муниципальном округе. Здесь ключи вручены 109 жителям, которые попали под программу расселения, отметил глава региона.
По данным пресс-службы, впервые строительство новых домов под расселение проводится правительством региона самостоятельно. Так, будут построены восемь новых домов в Семибратове, Ярославле, Рыбинске, Переславле-Залесском, Гаврилов-Яме, в селе Глебово и поселке Каменники Рыбинского округа.