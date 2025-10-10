Жители ярославского поселка Семибратово получили новые квартиры

ЯРОСЛАВЛЬ, 10 окт - РИА Новости. Жители поселка Семибратово Ярославской области получили ключи от новых квартир в рамках программы по расселению аварийного жилья, сообщил губернатор Михаил Евраев.

"Долгожданные ключи от новых квартир получили сегодня участники программы по расселению аварийного жилья. Шестьдесят пять человек заедут в новый дом в поселке Семибратово Ростовского округа. Всего в 2025 году планируем расселить 12 тысяч квадратных метров аварийного жилья", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.

По словам губернатора, новый дом для расселения из аварийного жилья в поселке Семибратово рассчитан на 21 квартиру.

Также в этом году сдан дом в Гаврилов-Ямском муниципальном округе. Здесь ключи вручены 109 жителям, которые попали под программу расселения, отметил глава региона.