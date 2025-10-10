https://ria.ru/20251010/koridor-2047498321.html
ЦАХАЛ открыла два коридора для движения палестинцев в секторе Газа
ЦАХАЛ открыла два коридора для движения палестинцев в секторе Газа
ЦАХАЛ открыла два коридора для движения палестинцев в секторе Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила после вступления в силу режима прекращения огня, что палестинцам разрешено движение с юга на север сектора Газа по двум...
ТЕЛЬ-АВИВ, 10 окт – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила после вступления в силу режима прекращения огня, что палестинцам разрешено движение с юга на север сектора Газа по двум коридорам.
Режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу в пятницу в полдень по местному времени (совпадает с мск).
"Переход с юга на север сектора Газа разрешен по дорогам Аль-Рашид и Салах ад-Дин", - сообщил арабоязычный пресс-секретарь ЦАХАЛ Авихай Эдри.
Представитель военных также предостерег население сектора Газа от приближения к местам сосредоточения сил ЦАХАЛ в северной части сектора Газа, в частности к районам Бейт-Ханун, Бейт-Лахия, Шуджаия.
"В южной части сектора очень опасно приближаться к району КПП "Рафах", Филадельфийскому коридору и ко всем локациям сосредоточения войск в Хан-Юнисе", - сообщил он.