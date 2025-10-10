Израильские военные в районе границы с сектором Газа. Архивное фото

ЦАХАЛ открыла два коридора для движения палестинцев в секторе Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 окт – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила после вступления в силу режима прекращения огня, что палестинцам разрешено движение с юга на север сектора Газа по двум коридорам.

Режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу в пятницу в полдень по местному времени (совпадает с мск).

"Переход с юга на север сектора Газа разрешен по дорогам Аль-Рашид и Салах ад-Дин", - сообщил арабоязычный пресс-секретарь ЦАХАЛ Авихай Эдри.

Представитель военных также предостерег население сектора Газа от приближения к местам сосредоточения сил ЦАХАЛ в северной части сектора Газа, в частности к районам Бейт-Ханун, Бейт-Лахия, Шуджаия.