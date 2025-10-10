Рейтинг@Mail.ru
ЦАХАЛ открыла два коридора для движения палестинцев в секторе Газа - РИА Новости, 10.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:52 10.10.2025 (обновлено: 12:55 10.10.2025)
https://ria.ru/20251010/koridor-2047498321.html
ЦАХАЛ открыла два коридора для движения палестинцев в секторе Газа
ЦАХАЛ открыла два коридора для движения палестинцев в секторе Газа - РИА Новости, 10.10.2025
ЦАХАЛ открыла два коридора для движения палестинцев в секторе Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила после вступления в силу режима прекращения огня, что палестинцам разрешено движение с юга на север сектора Газа по двум... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T12:52:00+03:00
2025-10-10T12:55:00+03:00
в мире
армия обороны израиля (цахал)
израиль
сектор газа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045673838_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_991a8b57063ba0757ce217d9781c3bdb.jpg
https://ria.ru/20251010/konflikt-1915630213.html
израиль
сектор газа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045673838_0:54:2522:1945_1920x0_80_0_0_aeaa9dc86ca3c8f3a68570adc70e8a90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армия обороны израиля (цахал), израиль, сектор газа
В мире, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Израиль, Сектор Газа
ЦАХАЛ открыла два коридора для движения палестинцев в секторе Газа

ЦАХАЛ открыла два коридора для движения палестинцев с юга на север Газы

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные в районе границы с сектором Газа
Израильские военные в районе границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные в районе границы с сектором Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕЛЬ-АВИВ, 10 окт – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила после вступления в силу режима прекращения огня, что палестинцам разрешено движение с юга на север сектора Газа по двум коридорам.
Режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу в пятницу в полдень по местному времени (совпадает с мск).
"Переход с юга на север сектора Газа разрешен по дорогам Аль-Рашид и Салах ад-Дин", - сообщил арабоязычный пресс-секретарь ЦАХАЛ Авихай Эдри.
Представитель военных также предостерег население сектора Газа от приближения к местам сосредоточения сил ЦАХАЛ в северной части сектора Газа, в частности к районам Бейт-Ханун, Бейт-Лахия, Шуджаия.
"В южной части сектора очень опасно приближаться к району КПП "Рафах", Филадельфийскому коридору и ко всем локациям сосредоточения войск в Хан-Юнисе", - сообщил он.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)ИзраильСектор Газа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала