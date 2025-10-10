Рейтинг@Mail.ru
Финал Всероссийского конкурса наставников пройдет в Казани - РИА Новости, 10.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Татарстан
 
11:45 10.10.2025
https://ria.ru/20251010/konkurs-2047478555.html
Финал Всероссийского конкурса наставников пройдет в Казани
Финал Всероссийского конкурса наставников пройдет в Казани - РИА Новости, 10.10.2025
Финал Всероссийского конкурса наставников пройдет в Казани
Финал Всероссийского конкурса наставников "Быть, а не казаться!", где определят 100 лучших наставников страны, пройдет в Казани 11-18 октября, сообщают... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T11:45:00+03:00
2025-10-10T11:45:00+03:00
республика татарстан
казань
республика татарстан (татарстан)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974776289_0:0:3142:1768_1920x0_80_0_0_a6577c1d2d7fd1620719d6627b4ea468.jpg
https://ria.ru/20251008/kazan-2046964379.html
казань
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974776289_87:0:2818:2048_1920x0_80_0_0_9eca7f528bc0c59d4464b0036e013f2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
казань, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Финал Всероссийского конкурса наставников пройдет в Казани

Финал конкурса наставников "Быть, а не казаться!" пройдет в Казани

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкВид на Казань
Вид на Казань - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Вид на Казань. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАЗАНЬ, 10 окт – РИА Новости. Финал Всероссийского конкурса наставников "Быть, а не казаться!", где определят 100 лучших наставников страны, пройдет в Казани 11-18 октября, сообщают организаторы.
"В столице Республики Татарстан 11-18 октября пройдет финал Всероссийского конкурса наставников "Быть, а не казаться! - 2025". Цель конкурса - развитие института наставничества и системы преемственности в деле гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи, а также укрепление связей между поколениями", - говорится в сообщении.
Конкурс проводится по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина Роспатриотцентром Росмолодёжи второй год подряд. В 2025 году заявки подали 70 тысяч человек из всех регионов России.
Масштабное мероприятие в Казани объединит 400 финалистов проекта из 79 регионов страны, которые были отобраны по результатам четырех полуфиналов. Наибольшее представительство имеют участники из Москвы (42 человека), Московской (27), Ростовской (14) областей, Санкт-Петербурга (16), Волгоградской, Кемеровской, Нижегородской областей (по 12 человек).
От Татарстана в финал вышли директор центра "Форпост" Набережных Челнов Ильнур Миндубаев, директор подросткового военно-патриотического клуба "Юнармеец" в селе Билярск Алексеевского района, заслуженный учитель РФ Андрей Чугуров. Именно в клубе "Юнармеец" воспитывался Герой России Расим Баксиков. На базе клуба организуются поисковые экспедиции, туристические походы и спортивные соревнования.
Финал в Казани определит 100 лучших наставников страны в пяти номинациях: "Начинающий наставник", "Опытный наставник", "Наставник лидер", "СВОй наставник", "Наставник на службе". В номинации "СВОй наставник" представлены участники спецоперации. В финале 52 человека, из них 48 кавалеров Ордена Мужества, девять обладателей Георгиевского креста, 42 награжденных медалью "За отвагу".
Торжественная церемония открытия финала состоится 11 октября, а имена победителей станут известны на торжественной церемонии закрытия конкурса 17 октября. Для финалистов проекта в течение недели будут проходить конкурсная, просветительская и культурная программы, в том числе военно-спортивная и деловая игры, лекции и сессии вопросов и ответов с известными спикерами, практикоориентированные занятия и конкурсные испытания.
Кремль в Казани - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
В Казани открывается первый бизнес-форум России и Индии
8 октября, 01:24
 
Республика ТатарстанКазаньРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала