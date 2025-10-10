Финал Всероссийского конкурса наставников пройдет в Казани

КАЗАНЬ, 10 окт – РИА Новости. Финал Всероссийского конкурса наставников "Быть, а не казаться!", где определят 100 лучших наставников страны, пройдет в Казани 11-18 октября, сообщают организаторы.

"В столице Республики Татарстан 11-18 октября пройдет финал Всероссийского конкурса наставников "Быть, а не казаться! - 2025". Цель конкурса - развитие института наставничества и системы преемственности в деле гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи, а также укрепление связей между поколениями", - говорится в сообщении.

Конкурс проводится по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина Роспатриотцентром Росмолодёжи второй год подряд. В 2025 году заявки подали 70 тысяч человек из всех регионов России.

Масштабное мероприятие в Казани объединит 400 финалистов проекта из 79 регионов страны, которые были отобраны по результатам четырех полуфиналов. Наибольшее представительство имеют участники из Москвы (42 человека), Московской (27), Ростовской (14) областей, Санкт-Петербурга (16), Волгоградской, Кемеровской, Нижегородской областей (по 12 человек).

От Татарстана в финал вышли директор центра "Форпост" Набережных Челнов Ильнур Миндубаев, директор подросткового военно-патриотического клуба "Юнармеец" в селе Билярск Алексеевского района, заслуженный учитель РФ Андрей Чугуров. Именно в клубе "Юнармеец" воспитывался Герой России Расим Баксиков. На базе клуба организуются поисковые экспедиции, туристические походы и спортивные соревнования.

Финал в Казани определит 100 лучших наставников страны в пяти номинациях: "Начинающий наставник", "Опытный наставник", "Наставник лидер", "СВОй наставник", "Наставник на службе". В номинации "СВОй наставник" представлены участники спецоперации. В финале 52 человека, из них 48 кавалеров Ордена Мужества, девять обладателей Георгиевского креста, 42 награжденных медалью "За отвагу".