Конгрессмен предложил разрешить Трампу избраться на третий срок - РИА Новости, 10.10.2025
15:12 10.10.2025
https://ria.ru/20251010/kongressmen-2047531634.html
Конгрессмен предложил разрешить Трампу избраться на третий срок
в мире
сша
израиль
ближний восток
дональд трамп
хамас
обострение палестино-израильского конфликта
сша
израиль
ближний восток
в мире, сша, израиль, ближний восток, дональд трамп, хамас, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, США, Израиль, Ближний Восток, Дональд Трамп, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Американский конгрессмен-республиканец Рэнди Файн предложил отменить 22-ю поправку к Конституции США, которая запрещает занимать президентский пост более двух сроков подряд, чтобы президент США Дональд Трамп смог избираться на третий срок, если его план мирного урегулирования в секторе Газа окажется успешным.
Ранее Трамп объявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию в секторе Газа. На первом этапе ХАМАС освободит израильских заложников, а Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри полуэксклава и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество осужденных пожизненно за терроризм.
"Нобелевской премии мира недостаточно. Если все живые заложники будут возвращены, и на Ближнем Востоке будет обеспечен прочный мир, нам следует отменить 22-ю поправку к Конституции и благодарить бога за каждый день, в который Дональд Трамп может быть нашим президентом. Такого, как он, больше никогда не будет", - написал Файн в соцсети Х.
Следующие выборы президента США должны пройти в 2028 году. Трамп ранее не исключил возможность переизбрания на третий срок и заявил, что "есть пути", с помощью которых он сможет выдвинуться. При этом одна из поправок к конституции США гласит, что никто не может занимать пост президента более двух четырехлетних сроков.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Трамп рассказал, что будет с сектором Газа после заключения мирной сделки
9 октября, 19:27
 
