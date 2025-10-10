Конгрессмен предложил разрешить Трампу избраться на третий срок

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Американский конгрессмен-республиканец Рэнди Файн предложил отменить 22-ю поправку к Конституции США, которая запрещает занимать президентский пост более двух сроков подряд, чтобы президент США Дональд Трамп смог избираться на третий срок, если его план мирного урегулирования в секторе Газа окажется успешным.
Ранее Трамп объявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию в секторе Газа. На первом этапе ХАМАС освободит израильских заложников, а Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри полуэксклава и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество осужденных пожизненно за терроризм.
"Нобелевской премии мира недостаточно. Если все живые заложники будут возвращены, и на Ближнем Востоке будет обеспечен прочный мир, нам следует отменить 22-ю поправку к Конституции и благодарить бога за каждый день, в который Дональд Трамп может быть нашим президентом. Такого, как он, больше никогда не будет", - написал Файн в соцсети Х.
Следующие выборы президента США должны пройти в 2028 году. Трамп ранее не исключил возможность переизбрания на третий срок и заявил, что "есть пути", с помощью которых он сможет выдвинуться. При этом одна из поправок к конституции США гласит, что никто не может занимать пост президента более двух четырехлетних сроков.