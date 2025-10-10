Конгрессмен предложил разрешить Трампу избраться на третий срок

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Американский конгрессмен-республиканец Рэнди Файн предложил отменить 22-ю поправку к Конституции США, которая запрещает занимать президентский пост более двух сроков подряд, чтобы президент США Дональд Трамп смог избираться на третий срок, если его план мирного урегулирования в секторе Газа окажется успешным.