Подведение коммуникаций к участкам семей в Ростове потребует 44 млрд руб

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 окт - РИА Новости. Подведение коммуникаций к земельным участкам для многодетных семей в Ростовской области оценивается в 44 миллиарда рублей, сообщает правительство региона по итогам профильного совещания.

Отмечается, что в Ростовской области, реализуя поручение президента страны, выдали многодетным семьям почти 27 тысяч земельных участков. Еще более 4 тысяч семей воспользовались земельными сертификатами. Очереди на получение земли либо сертификата ожидают еще свыше 11 тысяч семей.

"Основной проблемой при этом является необеспеченность нарезаемой земли коммунальной инфраструктурой. Для ее создания, по оценке, потребуется не менее 44 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.

По мнению губернатора области Юрия Слюсаря, данная сумма для нынешнего крайне напряженного регионального бюджета непосильная, однако решать проблему все равно придется. При этом предстоит определить этапность, и в первую очередь заняться развитием "живых" поселков.

Губернатор поставил задачу проанализировать использование выделенных участков, оценив их востребованность и ликвидность, а также перспективу развития таких территорий.

"Порождать потемкинские деревни никакого смысла нет, надо еще раз проанализировать ситуацию. Нужно понимать, что это все равно живой поселок, продадут его люди или сами построят, но нужно смотреть обеспеченность социальной инфраструктурой, подъездными путями, связанность с другими районами. Это не просто землю нарезал на участки, а ресурсоснабжабщие организации будут туда тянуть сети. У поселка перспектива жизни должна быть, и в таком случае нужно им в первую очередь заниматься", - сказал Слюсарь.