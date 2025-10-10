Рейтинг@Mail.ru
Подведение коммуникаций к участкам семей в Ростове потребует 44 млрд руб - РИА Новости, 10.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ростовская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ростовская область
 
17:57 10.10.2025
https://ria.ru/20251010/kommunikatsii-2047586393.html
Подведение коммуникаций к участкам семей в Ростове потребует 44 млрд руб
Подведение коммуникаций к участкам семей в Ростове потребует 44 млрд руб - РИА Новости, 10.10.2025
Подведение коммуникаций к участкам семей в Ростове потребует 44 млрд руб
Подведение коммуникаций к земельным участкам для многодетных семей в Ростовской области оценивается в 44 миллиарда рублей, сообщает правительство региона по... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T17:57:00+03:00
2025-10-10T17:57:00+03:00
ростовская область
ростовская область
юрий слюсарь
ростов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933955282_0:95:3000:1783_1920x0_80_0_0_2c89aafc36d542692554b627c4ff7e58.jpg
https://ria.ru/20251009/gaz-2047327095.html
ростовская область
ростов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933955282_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_7ced61b7a932d8ad98fe64b07365ad9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ростовская область, юрий слюсарь , ростов
Ростовская область , Ростовская область, Юрий Слюсарь , Ростов
Подведение коммуникаций к участкам семей в Ростове потребует 44 млрд руб

Подведение коммуникаций к участкам многодетных в Ростове потребует 44 млрд руб

© iStock.com / Leonid EremeychukЗемельный участок
Земельный участок - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© iStock.com / Leonid Eremeychuk
Земельный участок . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 окт - РИА Новости. Подведение коммуникаций к земельным участкам для многодетных семей в Ростовской области оценивается в 44 миллиарда рублей, сообщает правительство региона по итогам профильного совещания.
Отмечается, что в Ростовской области, реализуя поручение президента страны, выдали многодетным семьям почти 27 тысяч земельных участков. Еще более 4 тысяч семей воспользовались земельными сертификатами. Очереди на получение земли либо сертификата ожидают еще свыше 11 тысяч семей.
"Основной проблемой при этом является необеспеченность нарезаемой земли коммунальной инфраструктурой. Для ее создания, по оценке, потребуется не менее 44 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
По мнению губернатора области Юрия Слюсаря, данная сумма для нынешнего крайне напряженного регионального бюджета непосильная, однако решать проблему все равно придется. При этом предстоит определить этапность, и в первую очередь заняться развитием "живых" поселков.
Губернатор поставил задачу проанализировать использование выделенных участков, оценив их востребованность и ликвидность, а также перспективу развития таких территорий.
"Порождать потемкинские деревни никакого смысла нет, надо еще раз проанализировать ситуацию. Нужно понимать, что это все равно живой поселок, продадут его люди или сами построят, но нужно смотреть обеспеченность социальной инфраструктурой, подъездными путями, связанность с другими районами. Это не просто землю нарезал на участки, а ресурсоснабжабщие организации будут туда тянуть сети. У поселка перспектива жизни должна быть, и в таком случае нужно им в первую очередь заниматься", - сказал Слюсарь.
Он также поручил проработать возможные варианты финансирования, помимо бюджетного, в том числе определить эффективность создания инженерных сетей через инвестиционные программы ресурсных организаций.
Ребенок играет в игру Классики - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Детский сад в Ростовской области перешел на газ
9 октября, 16:55
 
Ростовская областьРостовская областьЮрий СлюсарьРостов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала