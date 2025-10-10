https://ria.ru/20251010/knyazhevskaya-2047446647.html
Княжевская: на Ангарской улице появится дом по программе реновации
Княжевская: на Ангарской улице появится дом по программе реновации - РИА Новости, 10.10.2025
Княжевская: на Ангарской улице появится дом по программе реновации
На Ангарской улице на западе Москвы построят дом по программе реновации площадью 25,1 тысячи квадратных метров, сообщила глава Москомархитектуры Юлиана... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T10:30:00+03:00
2025-10-10T10:30:00+03:00
2025-10-10T10:30:00+03:00
юлиана княжевская
москомархитектура
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014421321_0:17:1600:917_1920x0_80_0_0_c49877967d288c84490c6387b58fcac8.jpg
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014421321_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_aa05e828adcc5c7ce7a89fc671818fcf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юлиана княжевская, москомархитектура, москва
Юлиана Княжевская, Москомархитектура, Москва
Княжевская: на Ангарской улице появится дом по программе реновации
Княжевская: на Ангарской улице в Москве появится дом по программе реновации
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. На Ангарской улице на западе Москвы построят дом по программе реновации площадью 25,1 тысячи квадратных метров, сообщила глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
Ведомство внесло соответствующие изменения в городские правила землепользования и застройки.
"На территории площадью 1,33 гектара возведут дом для участников программы реновации. Новостройка с площадью квартир 25,1 тысячи квадратных метров появится по адресу: улица Ангарская, владение 2. В ее составе также предусмотрено нежилое наземное пространство площадью свыше 13,5 тысячи квадратных метров – в нем разместят социальные, коммерческие и инфраструктурные объекты", – приводит ее слова пресс-служба Москомархитектуры.
Как отмечается в сообщении, прилегающую территорию благоустроят, там появятся зоны отдыха, озеленение, детские и спортивные площадки.
Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. Как сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин, за восемь лет практической реализации программы в городе построили около 6,4 миллиона квадратных метров нового жилья, в проектировании и строительстве находится еще более 10,5 миллиона квадратных метров.