Княжевская: на Ангарской улице появится дом по программе реновации

МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. На Ангарской улице на западе Москвы построят дом по программе реновации площадью 25,1 тысячи квадратных метров, сообщила глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Ведомство внесло соответствующие изменения в городские правила землепользования и застройки.

"На территории площадью 1,33 гектара возведут дом для участников программы реновации. Новостройка с площадью квартир 25,1 тысячи квадратных метров появится по адресу: улица Ангарская, владение 2. В ее составе также предусмотрено нежилое наземное пространство площадью свыше 13,5 тысячи квадратных метров – в нем разместят социальные, коммерческие и инфраструктурные объекты", – приводит ее слова пресс-служба Москомархитектуры.

Как отмечается в сообщении, прилегающую территорию благоустроят, там появятся зоны отдыха, озеленение, детские и спортивные площадки.