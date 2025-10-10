https://ria.ru/20251010/kiev-2047630829.html
Силовики рассказали о заманивании украинцев в ВСУ
Силовики рассказали о заманивании украинцев в ВСУ - РИА Новости, 10.10.2025
Силовики рассказали о заманивании украинцев в ВСУ
Украинцев заманивают в ВСУ, обещая повысить зарплаты до НАТОвских стандартов, на деле же Киев едва сводит концы с концами и не сможет найти средства на зарплаты РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T22:09:00+03:00
2025-10-10T22:09:00+03:00
2025-10-10T22:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
сша
украина
вооруженные силы украины
нато
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132874/95/1328749560_0:181:2049:1333_1920x0_80_0_0_ced05fd478959d8755e18a9d8cfeccad.jpg
https://ria.ru/20250919/ukraina-2042971488.html
https://ria.ru/20250322/ukraina-2006682053.html
киев
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132874/95/1328749560_15:0:2032:1513_1920x0_80_0_0_6c9601966d8b89d9602320d5994b8ec4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, сша, украина, вооруженные силы украины, нато, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, США, Украина, Вооруженные силы Украины, НАТО, Верховная Рада Украины
Силовики рассказали о заманивании украинцев в ВСУ
ВСУ обманывают граждан обещаниями повысить зарплаты военным
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Украинцев заманивают в ВСУ, обещая повысить зарплаты до НАТОвских стандартов, на деле же Киев едва сводит концы с концами и не сможет найти средства на зарплаты военным до конца года без повышения налогов и сборов, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В августе украинская пропаганда активно распространяла слух, что украинским военным могут повысить денежное довольствие. Минимальные суммы, озвученные украинскими СМИ, достигали размера в более чем 50 тысяч гривен (порядка 1,2 тысячи долларов США
). При этом каждое сообщение сопровождалось тезисом, что в ВСУ
будут получать зарплату по "стандартам НАТО
", - сказал собеседник агентства.
Эти заявления нисколько не совпадали с реальным положением дел, отметил он.
"Военный бюджет Украины
едва сводит концы с концами и с трудом сможет изыскать средства на зарплаты военным до конца года путем повышения налогов и сборов", - сказал представитель силовых структур.
По его словам, с этим согласны и в Верховной раде
. Он привел слова депутата "Слуги народа" Богдана Кицака о том, что даже частичное увеличение выплат сейчас является крайне сложной задачей из-за отсутствия бюджетных ресурсов.
По словам Кицака, повышение денежного обеспечения военных даже на 10 тысяч гривен ежемесячно требует дополнительных 100 миллиардов гривен (2,4 миллиарда долларов) в год.
"Следовательно, сообщения о повышении зарплат ВСУ до стандартов НАТО - не более чем очередная "замануха" для недалеких подписать контракт и попытка повысить боевой дух ВСУ", - сказал собеседник агентства.