Силовики рассказали о заманивании украинцев в ВСУ

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Украинцев заманивают в ВСУ, обещая повысить зарплаты до НАТОвских стандартов, на деле же Киев едва сводит концы с концами и не сможет найти средства на зарплаты военным до конца года без повышения налогов и сборов, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"В августе украинская пропаганда активно распространяла слух, что украинским военным могут повысить денежное довольствие. Минимальные суммы, озвученные украинскими СМИ, достигали размера в более чем 50 тысяч гривен (порядка 1,2 тысячи долларов США ). При этом каждое сообщение сопровождалось тезисом, что в ВСУ будут получать зарплату по "стандартам НАТО ", - сказал собеседник агентства.

Эти заявления нисколько не совпадали с реальным положением дел, отметил он.

"Военный бюджет Украины едва сводит концы с концами и с трудом сможет изыскать средства на зарплаты военным до конца года путем повышения налогов и сборов", - сказал представитель силовых структур.

По его словам, с этим согласны и в Верховной раде . Он привел слова депутата "Слуги народа" Богдана Кицака о том, что даже частичное увеличение выплат сейчас является крайне сложной задачей из-за отсутствия бюджетных ресурсов.

По словам Кицака, повышение денежного обеспечения военных даже на 10 тысяч гривен ежемесячно требует дополнительных 100 миллиардов гривен (2,4 миллиарда долларов) в год.