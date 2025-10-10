Рейтинг@Mail.ru
Силовики рассказали о заманивании украинцев в ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:09 10.10.2025
Силовики рассказали о заманивании украинцев в ВСУ
Силовики рассказали о заманивании украинцев в ВСУ - РИА Новости, 10.10.2025
Силовики рассказали о заманивании украинцев в ВСУ
Украинцев заманивают в ВСУ, обещая повысить зарплаты до НАТОвских стандартов, на деле же Киев едва сводит концы с концами и не сможет найти средства на зарплаты РИА Новости, 10.10.2025
Силовики рассказали о заманивании украинцев в ВСУ

ВСУ обманывают граждан обещаниями повысить зарплаты военным

© Flickr / U.S. Army Europe ImagesСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© Flickr / U.S. Army Europe Images
Солдаты ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Украинцев заманивают в ВСУ, обещая повысить зарплаты до НАТОвских стандартов, на деле же Киев едва сводит концы с концами и не сможет найти средства на зарплаты военным до конца года без повышения налогов и сборов, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В августе украинская пропаганда активно распространяла слух, что украинским военным могут повысить денежное довольствие. Минимальные суммы, озвученные украинскими СМИ, достигали размера в более чем 50 тысяч гривен (порядка 1,2 тысячи долларов США). При этом каждое сообщение сопровождалось тезисом, что в ВСУ будут получать зарплату по "стандартам НАТО", - сказал собеседник агентства.
Украинские военные несут противотанковые мины - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
СМИ сообщили о возможном ужесточении мобилизации на Украине
19 сентября, 13:56
Эти заявления нисколько не совпадали с реальным положением дел, отметил он.
"Военный бюджет Украины едва сводит концы с концами и с трудом сможет изыскать средства на зарплаты военным до конца года путем повышения налогов и сборов", - сказал представитель силовых структур.
По его словам, с этим согласны и в Верховной раде. Он привел слова депутата "Слуги народа" Богдана Кицака о том, что даже частичное увеличение выплат сейчас является крайне сложной задачей из-за отсутствия бюджетных ресурсов.
По словам Кицака, повышение денежного обеспечения военных даже на 10 тысяч гривен ежемесячно требует дополнительных 100 миллиардов гривен (2,4 миллиарда долларов) в год.
"Следовательно, сообщения о повышении зарплат ВСУ до стандартов НАТО - не более чем очередная "замануха" для недалеких подписать контракт и попытка повысить боевой дух ВСУ", - сказал собеседник агентства.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
На Украине заманивают молодежь в ВСУ подпиской на Netflix, сообщают СМИ
22 марта, 17:23
 
