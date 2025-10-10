Каллас признала, что ее политика раздражает американских чиновников

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас признала, что ее жесткий подход к политике раздражает многих, в том числе американских чиновников.

"Это, безусловно, кого-то раздражает, но времена такие, что мы не можем по-другому", - заявила Каллас, слова которой привела телерадиокомпания ERR, таким образом ответив на вопрос, чувствует ли она, что ее жесткая политика раздражает американцев и не нравится им.