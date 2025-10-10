https://ria.ru/20251010/kallas-2047585531.html
Каллас признала, что ее политика раздражает американских чиновников
Каллас признала, что ее политика раздражает американских чиновников - РИА Новости, 10.10.2025
Каллас признала, что ее политика раздражает американских чиновников
Глава евродипломатии Кая Каллас признала, что ее жесткий подход к политике раздражает многих, в том числе американских чиновников. РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T17:52:00+03:00
2025-10-10T17:52:00+03:00
2025-10-10T17:52:00+03:00
в мире
сша
индия
китай
кайя каллас
дональд трамп
антониу кошта
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893556944_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e52ad5e83aa41a1bec309516fcadadce.jpg
https://ria.ru/20251009/kallas-2047217168.html
сша
индия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893556944_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_58ebe542cb1fd691eba87f309133ebb1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, индия, китай, кайя каллас, дональд трамп, антониу кошта, politico, евросовет
В мире, США, Индия, Китай, Кайя Каллас, Дональд Трамп, Антониу Кошта, Politico, Евросовет
Каллас признала, что ее политика раздражает американских чиновников
Каллас признала, что ее подход к политике раздражает американских чиновников
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас признала, что ее жесткий подход к политике раздражает многих, в том числе американских чиновников.
Журнал Foreign Policy
со ссылкой на дипломатов в среду написал, что европейские дипломаты считают Каллас
слишком прямолинейной и ожидают от нее большей дипломатичности. Как подчеркнуло издание, склонность главы евродипломатии "говорить то, что у нее на уме", привела к обострению отношений с администрацией президента США Дональда Трампа
, а также вызвала раздражение у других крупных держав, таких как Индия
и Китай
.
"Это, безусловно, кого-то раздражает, но времена такие, что мы не можем по-другому", - заявила Каллас, слова которой привела телерадиокомпания ERR, таким образом ответив на вопрос, чувствует ли она, что ее жесткая политика раздражает американцев и не нравится им.
Издание Politico
со ссылкой на источник в Брюсселе
18 сентября сообщило, что Каллас вызывает недовольство в верхах Евросоюза из-за ее слишком категоричной риторики в адрес РФ
и слабой позиции по происходящему в секторе Газа. Politico также обратило внимание на натянутые отношения главы евродипломатии с некоторыми коллегами, в частности с председателем Евросовета Антониу Коштой
.