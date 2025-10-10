Рейтинг@Mail.ru
Каллас признала, что ее политика раздражает американских чиновников - РИА Новости, 10.10.2025
17:52 10.10.2025
Каллас признала, что ее политика раздражает американских чиновников
Каллас признала, что ее политика раздражает американских чиновников - РИА Новости, 10.10.2025
Каллас признала, что ее политика раздражает американских чиновников
Глава евродипломатии Кая Каллас признала, что ее жесткий подход к политике раздражает многих, в том числе американских чиновников. РИА Новости, 10.10.2025
Каллас признала, что ее политика раздражает американских чиновников

Каллас признала, что ее подход к политике раздражает американских чиновников

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас признала, что ее жесткий подход к политике раздражает многих, в том числе американских чиновников.
Журнал Foreign Policy со ссылкой на дипломатов в среду написал, что европейские дипломаты считают Каллас слишком прямолинейной и ожидают от нее большей дипломатичности. Как подчеркнуло издание, склонность главы евродипломатии "говорить то, что у нее на уме", привела к обострению отношений с администрацией президента США Дональда Трампа, а также вызвала раздражение у других крупных держав, таких как Индия и Китай.
"Это, безусловно, кого-то раздражает, но времена такие, что мы не можем по-другому", - заявила Каллас, слова которой привела телерадиокомпания ERR, таким образом ответив на вопрос, чувствует ли она, что ее жесткая политика раздражает американцев и не нравится им.
Издание Politico со ссылкой на источник в Брюсселе 18 сентября сообщило, что Каллас вызывает недовольство в верхах Евросоюза из-за ее слишком категоричной риторики в адрес РФ и слабой позиции по происходящему в секторе Газа. Politico также обратило внимание на натянутые отношения главы евродипломатии с некоторыми коллегами, в частности с председателем Евросовета Антониу Коштой.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Каллас сделала признание о России
9 октября, 10:13
 
В миреСШАИндияКитайКайя КалласДональд ТрампАнтониу КоштаPoliticoЕвросовет
 
 
