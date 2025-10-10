Рейтинг@Mail.ru
В Челябинской области госпитализировали 26 школьников - РИА Новости, 10.10.2025
12:35 10.10.2025
В Челябинской области госпитализировали 26 школьников
Двадцать шесть школьников из ЗАТО Трехгорный Челябинской области госпитализированы с признаками острой кишечной инфекции, в целом ситуация стабильная, сообщил...
происшествия
самара
челябинская область
самарская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
самара
челябинская область
самарская область
Новости
происшествия, самара, челябинская область, самарская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспotrebнадзор)
Происшествия, Самара, Челябинская область, Самарская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Челябинской области госпитализировали 26 школьников с кишечной инфекцией

ЧЕЛЯБИНСК, 10 окт – РИА Новости. Двадцать шесть школьников из ЗАТО Трехгорный Челябинской области госпитализированы с признаками острой кишечной инфекции, в целом ситуация стабильная, сообщил глава города Данил Громенко.
В четверг вечером сообщалось, что в Трехгорном с признаками кишечной инфекции госпитализированы девять школьников из школы №110. По данным Роспотребнадзора Самарской области, в четверг была получена информация о признаках острой кишечной инфекции у детей, следовавших поездом Тында-Кисловодск. После медицинского осмотра 16 детей госпитализировали в детскую инфекционную больницу Самары.
Работа СК РФ в Нововилговской школе №3, где произошло массовое отравление учеников начальных классов - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Почти 30 школьников подхватили острую кишечную инфекцию в Карелии
3 октября, 12:17
"С момента возникновения эпидемиологической ситуации в инфекционное отделение медсанчасти №72 госпитализированы 10 человек с признаками острой кишечной инфекции... Что касается класса, который направлялся в санаторий в Железноводске, то 16 из 25 детей продолжают получать лечение в условиях стационара в Самаре, динамика положительная", - написал глава на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Он уточнил, что в Самаре с детьми учитель и родитель, также директор школы постоянно на связи с классным руководителем, власти получают регулярно обратную связь по состоянию детей. "У них подтверждена вирусная природа заболевания. Девять школьников вчера вечером вернулись домой, помощь медиков никому из них не потребовалась", - пояснил Громенко.
По его данным, в целом ситуация стабильная, управляемая. Предварительный диагноз – острая кишечная инфекция вирусной этиологии, пояснил он, добавив, что в школе №110 введено дистанционное обучение.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
СК проверит данные о смерти мужчины, которому отказали в госпитализации
6 октября, 14:22
 
