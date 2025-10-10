https://ria.ru/20251010/infektsiya-2047494405.html
В Челябинской области госпитализировали 26 школьников
Двадцать шесть школьников из ЗАТО Трехгорный Челябинской области госпитализированы с признаками острой кишечной инфекции, в целом ситуация стабильная, сообщил... РИА Новости, 10.10.2025
Новости
ЧЕЛЯБИНСК, 10 окт – РИА Новости. Двадцать шесть школьников из ЗАТО Трехгорный Челябинской области госпитализированы с признаками острой кишечной инфекции, в целом ситуация стабильная, сообщил глава города Данил Громенко.
В четверг вечером сообщалось, что в Трехгорном с признаками кишечной инфекции госпитализированы девять школьников из школы №110. По данным Роспотребнадзора Самарской области
, в четверг была получена информация о признаках острой кишечной инфекции у детей, следовавших поездом Тында-Кисловодск. После медицинского осмотра 16 детей госпитализировали в детскую инфекционную больницу Самары
.
"С момента возникновения эпидемиологической ситуации в инфекционное отделение медсанчасти №72 госпитализированы 10 человек с признаками острой кишечной инфекции... Что касается класса, который направлялся в санаторий в Железноводске
, то 16 из 25 детей продолжают получать лечение в условиях стационара в Самаре, динамика положительная", - написал глава на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Он уточнил, что в Самаре с детьми учитель и родитель, также директор школы постоянно на связи с классным руководителем, власти получают регулярно обратную связь по состоянию детей. "У них подтверждена вирусная природа заболевания. Девять школьников вчера вечером вернулись домой, помощь медиков никому из них не потребовалась", - пояснил Громенко.
По его данным, в целом ситуация стабильная, управляемая. Предварительный диагноз – острая кишечная инфекция вирусной этиологии, пояснил он, добавив, что в школе №110 введено дистанционное обучение.