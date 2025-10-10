В Челябинской области госпитализировали 26 школьников

ЧЕЛЯБИНСК, 10 окт – РИА Новости. Двадцать шесть школьников из ЗАТО Трехгорный Челябинской области госпитализированы с признаками острой кишечной инфекции, в целом ситуация стабильная, сообщил глава города Данил Громенко.

Он уточнил, что в Самаре с детьми учитель и родитель, также директор школы постоянно на связи с классным руководителем, власти получают регулярно обратную связь по состоянию детей. "У них подтверждена вирусная природа заболевания. Девять школьников вчера вечером вернулись домой, помощь медиков никому из них не потребовалась", - пояснил Громенко.