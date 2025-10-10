Суд арестовал имущество свидетеля по иску ГП к судье Момотову

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Суд арестовал имущество строителя гостиниц сети Marton Алексея Олейника, который проходит свидетелем по иску Генпрокуратуры об изъятии имущества у судьи Верховного суда РФ в отставке Виктора Момотова, передает корреспондент РИА Новости из зала Останкинского суда Москвы.

"На меня было оформлено ИП, у нас была добровольно-принудительная регистрация: если хочешь работать, бери лицензию на отель и работай. Все имущество арестовано у меня, теперь известно из заметок в прессе, что было дробление бизнеса", - заявил он.