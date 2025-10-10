https://ria.ru/20251010/imuschestvo-2047531296.html
Суд арестовал имущество свидетеля по иску ГП к судье Момотову
Суд арестовал имущество свидетеля по иску ГП к судье Момотову
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Суд арестовал имущество строителя гостиниц сети Marton Алексея Олейника, который проходит свидетелем по иску Генпрокуратуры об изъятии имущества у судьи Верховного суда РФ в отставке Виктора Момотова, передает корреспондент РИА Новости из зала Останкинского суда Москвы.
Олейник
по видеосвязи рассказал, что работает у Андрея Марченко, строит гостиницы Marton с 2013 года.
"На меня было оформлено ИП, у нас была добровольно-принудительная регистрация: если хочешь работать, бери лицензию на отель и работай. Все имущество арестовано у меня, теперь известно из заметок в прессе, что было дробление бизнеса", - заявил он.
Его представитель попросила судью снять арест с имущества Олейника, которое было арестовано 24 сентября вместе с недвижимостью Марченко.
Генпрокуратура
ранее направила в столичный суд иск об обращении в доход государства активов Момотова, которые тот получил, нарушая антикоррупционное законодательство. Их общая стоимость оценивается в 9 миллиардов рублей, речь преимущественно идет о сети отелей Marton, которой, по данным ГП, Момотов владел через аффилированных лиц, ведя бизнес с краснодарским предпринимателем Андреем Марченко.
Марченко и его сын арестованы в Краснодаре
по делу о мошенничестве в особо крупном размере.