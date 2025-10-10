Хинштейн показал кадры военного парада в Пхеньяне

КУРСК, 10 окт - РИА Новости. Губернатор Курской области Александр Хинштейн показал кадры военного парада с освобождавшими регион военнослужащими КНДР, отметив, что эта часть шествия проходила под песню "Служить России".
Ранее в среду делегация партии "Единая Россия" во главе с ее председателем Дмитрием Медведевым прибыла в КНДР для участия в праздновании юбилея Трудовой партии Кореи. В составе делегации присутствует и губернатор Курской области Александр Хинштейн.
"Плечом к плечу и в едином строю: вот так сегодня прошла колонна войск КНДР на военном параде. Это те солдаты, которые бок о бок с нашими военными освобождали Курскую землю от укронацистов. Особенно трогательно, что эта часть военного парада в Пхеньяне прошла под песню "Служить России", а военные несли в руках российский триколор и флаг КНДР. Как символ нашей крепкой дружбы и надежного плеча, которое остаётся рядом в самые тяжелые времена!" - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Как передавал корреспондент РИА Новости ранее в пятницу, председатель партии "Единая Россия", замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посетил военный парад по случаю 80-летия создания Трудовой партии Кореи в Пхеньяне.
Медведев в качестве гостя присутствовал на параде вместе с главами других иностранных делегаций, которые прибыли на торжества. Парад прошел на площади Ким Ир Сена в центре города. Эта площадь является главным местом в КНДР для проведения военных парадов, митингов и демонстраций. Площадь занимает территорию 75 тысяч квадратных метров и может одновременно разместить до 100 тысяч человек. На фасадах зданий, выходящих на площадь, расположены портреты предыдущих руководителей страны - Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 26 апреля в докладе президенту РФ Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области. Путин поблагодарил подразделения Корейской Народной Армии, участвовавшие в разгроме украинских боевиков, вторгшихся в Курскую область, отметив, что военные КНДР с честью и доблестью исполнили долг, покрыв себя неувядаемой славой. Он также заявил, что искренне признателен лично лидеру КНДР Ким Чен Ыну, всему руководству и народу этой страны.