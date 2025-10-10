Рейтинг@Mail.ru
Хинштейн показал кадры военного парада в Пхеньяне - РИА Новости, 10.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:56 10.10.2025
https://ria.ru/20251010/hinshtejn-2047615269.html
Хинштейн показал кадры военного парада в Пхеньяне
Хинштейн показал кадры военного парада в Пхеньяне - РИА Новости, 10.10.2025
Хинштейн показал кадры военного парада в Пхеньяне
Губернатор Курской области Александр Хинштейн показал кадры военного парада с освобождавшими регион военнослужащими КНДР, отметив, что эта часть шествия... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T19:56:00+03:00
2025-10-10T19:56:00+03:00
кндр (северная корея)
курская область
россия
александр хинштейн
дмитрий медведев
ким ир сен
единая россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047611093_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_8510e8962a99e70f8086faad320dd95b.jpg
https://ria.ru/20251008/rossiya-2047160916.html
https://ria.ru/20251010/medvedev-2047606365.html
кндр (северная корея)
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Парад по случаю 80-летия создания Трудовой партии КНДР в Пхеньяне
Медведев посетил военный парад по случаю 80-летия создания Трудовой партии КНДР в Пхеньяне, передает корреспондент РИА Новости. "Парад действительно очень хорошо подготовлен. КНДР и народная армия Кореи продемонстрировали все свои возможности и консолидацию людей, живущих здесь", - сказал Медведев журналистам. Он отметил, что на параде был расчет специального корейского подразделения СВО, который прошел под двумя флагами - России и КНДР.
2025-10-10T19:56
true
PT0M34S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047611093_124:0:1564:1080_1920x0_80_0_0_25dd5c67fd459106f72ad5f519a70d0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кндр (северная корея), курская область, россия, александр хинштейн, дмитрий медведев, ким ир сен, единая россия, вооруженные силы украины, корейская народная армия, в мире
КНДР (Северная Корея), Курская область, Россия, Александр Хинштейн, Дмитрий Медведев, Ким Ир Сен, Единая Россия, Вооруженные силы Украины, Корейская народная армия, В мире
Хинштейн показал кадры военного парада в Пхеньяне

Хинштейн показал кадры парада с освобождавшими Курскую область военными КНДР

Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 10 окт - РИА Новости. Губернатор Курской области Александр Хинштейн показал кадры военного парада с освобождавшими регион военнослужащими КНДР, отметив, что эта часть шествия проходила под песню "Служить России".
Ранее в среду делегация партии "Единая Россия" во главе с ее председателем Дмитрием Медведевым прибыла в КНДР для участия в праздновании юбилея Трудовой партии Кореи. В составе делегации присутствует и губернатор Курской области Александр Хинштейн.
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Память героев КНДР увековечат на Курской земле, заявил Хинштейн
8 октября, 22:14
"Плечом к плечу и в едином строю: вот так сегодня прошла колонна войск КНДР на военном параде. Это те солдаты, которые бок о бок с нашими военными освобождали Курскую землю от укронацистов. Особенно трогательно, что эта часть военного парада в Пхеньяне прошла под песню "Служить России", а военные несли в руках российский триколор и флаг КНДР. Как символ нашей крепкой дружбы и надежного плеча, которое остаётся рядом в самые тяжелые времена!" - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Как передавал корреспондент РИА Новости ранее в пятницу, председатель партии "Единая Россия", замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посетил военный парад по случаю 80-летия создания Трудовой партии Кореи в Пхеньяне.
Медведев в качестве гостя присутствовал на параде вместе с главами других иностранных делегаций, которые прибыли на торжества. Парад прошел на площади Ким Ир Сена в центре города. Эта площадь является главным местом в КНДР для проведения военных парадов, митингов и демонстраций. Площадь занимает территорию 75 тысяч квадратных метров и может одновременно разместить до 100 тысяч человек. На фасадах зданий, выходящих на площадь, расположены портреты предыдущих руководителей страны - Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 26 апреля в докладе президенту РФ Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области. Путин поблагодарил подразделения Корейской Народной Армии, участвовавшие в разгроме украинских боевиков, вторгшихся в Курскую область, отметив, что военные КНДР с честью и доблестью исполнили долг, покрыв себя неувядаемой славой. Он также заявил, что искренне признателен лично лидеру КНДР Ким Чен Ыну, всему руководству и народу этой страны.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Медведев поблагодарил КНДР за помощь корейских военных в Курской области
Вчера, 18:58
 
КНДР (Северная Корея)Курская областьРоссияАлександр ХинштейнДмитрий МедведевКим Ир СенЕдиная РоссияВооруженные силы УкраиныКорейская народная армияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала