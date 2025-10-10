Рейтинг@Mail.ru
13:59 10.10.2025
Rheinmetall поставит Киеву системы за счет российских активов
© AP Photo / Martin MeissnerШтаб-квартира немецкого оружейного концерна Rheinmetall
Штаб-квартира немецкого оружейного концерна Rheinmetall. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Германский оборонный концерн Rheinmetall поставит Украине дополнительные системы ПВО Skyranger 35, профинансированные одной из стран ЕС за счет доходов от замороженных активов России, сообщается в пресс-релизе концерна.
"Компания Rheinmetall поставит Украине дополнительные системы ПВО Skyranger 35 на базе танка Leopard 1. Стоимость заказа составляет трёхзначное число в миллионах евро. Поставка систем финансируется одной из стран ЕС за счёт доходов от замороженных российских активов", - сообщается в документе.
Штаб-квартира концерна Rheinmetall в Дюссельдорфе - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Rheinmetall поставит Украине мобильные системы для борьбы с БПЛА
9 сентября, 00:36
Отмечается, что производство и интеграция систем будут осуществляться компанией Rheinmetall Italia SpA в ее штаб-квартире в Риме.
В феврале в пресс-релизе Rheinmetall сообщалось, что концерн передал в бунденсвер первый образец бронемашины Boxer с встроенной башенной системой Skyranger 30, их планируется использовать для борьбы с беспилотными летательными аппаратами.
Опытный образец должен пройти процесс допуска. После проверок и испытаний на предмет соответствия стандартам бундесвера ожидаются серийные поставки 18 единиц в 2027 году или в начале 2028 года. Разработка проводилась в рамках инициативы о создании европейской системы противовоздушной обороны "Небесный щит" (European Sky Shield).
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
СМИ рассказали, почему ЕС может не достичь соглашения по кредиту Украине
Вчера, 12:02
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
Более того, ЕК продвигает идею выделить Украине кредит за счет самих российских активов, который Киев вернул бы после выплаты Россией "репараций". Консенсуса по этому кредиту в Евросоюзе нет. А председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявлял РИА Новости, что требования репараций от России носят демагогический характер.
В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Зеленский уничтожил надежду на восстановление Украины, заявил Медведчук
Вчера, 09:50
 
