России есть что предложить для урегулирования в Газе, заявил Путин - РИА Новости, 10.10.2025
15:48 10.10.2025
России есть что предложить для урегулирования в Газе, заявил Путин
России есть что предложить для урегулирования в Газе, заявил Путин - РИА Новости, 10.10.2025
России есть что предложить для урегулирования в Газе, заявил Путин
России есть что предложить для урегулирования ситуации в Газе, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T15:48:00+03:00
2025-10-10T15:48:00+03:00
в мире
россия
таджикистан
владимир путин
сектор газа
израиль
палестина
россия
таджикистан
сектор газа
израиль
палестина
2025
в мире, россия, таджикистан, владимир путин, сектор газа, израиль, палестина
В мире, Россия, Таджикистан, Владимир Путин, Сектор Газа, Израиль, Палестина
России есть что предложить для урегулирования в Газе, заявил Путин

Путин: России есть что предложить для урегулирования ситуации в Газе

ДУШАНБЕ, 10 окт - РИА Новости. России есть что предложить для урегулирования ситуации в Газе, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Думаю, России есть, что сказать и что предложить для решения тех вопросов, которые так или иначе в ходе реализации достигнутых договоренностей будут возникать", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам государственного визита в Таджикистан.
