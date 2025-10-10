Рейтинг@Mail.ru
NBC узнал, кто был архитектором урегулирования в секторе Газа
13:48 10.10.2025
NBC узнал, кто был архитектором урегулирования в секторе Газа
Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер является архитектором урегулирования в секторе Газа, сообщает телеканал NBC со ссылкой на неназванного бывшего РИА Новости, 10.10.2025
© AP Photo / Andrew Harnik Дональд Трамп и Джаред Кушнер
© AP Photo / Andrew Harnik
Дональд Трамп и Джаред Кушнер. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер является архитектором урегулирования в секторе Газа, сообщает телеканал NBC со ссылкой на неназванного бывшего израильского чиновника.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию в секторе Газа. На первом этапе ХАМАС освободит израильских заложников, а Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри полуэксклава и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество осужденных пожизненно за терроризм.
Трамп получит Нобелевскую премию, но не сейчас
9 октября, 08:00
Трамп получит Нобелевскую премию, но не сейчас
9 октября, 08:00
"Кушнер был архитектором", - приводит телеканал слова бывшего чиновника.
По данным NBC, Кушнер смог донести до Трампа мысль о том, что конфликт в Газе ставит под угрозу "будущее большого дипломатического успеха" американского лидера - "Авраамовых мирных соглашений". Как пишет телеканал со ссылкой на бывшего чиновника, появление Кушнера в переговорном процессе между Израилем и ХАМАС связано с его значительным влиянием на региональные правительства.
В 2020 году США запустили процесс, направленный на нормализацию отношений между Израилем и арабскими странами. В результате был подписан комплекс документов, который получил название "Авраамовы мирные соглашения". К соглашениям присоединились ОАЭ, Бахрейн, Марокко. Представители Белого дома выражали надежду, что в ходе второго президентского срока Трампа большее количество арабских стран нормализует отношения с Израилем.
План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.
Ультиматум Трампа: все готовы согласиться, никто не готов выполнять
2 октября, 08:00
Ультиматум Трампа: все готовы согласиться, никто не готов выполнять
2 октября, 08:00
 
