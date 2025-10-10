Рейтинг@Mail.ru
Осенние фестивали пройдут в парках Московской области с 10 по 12 октября - РИА Новости, 10.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
12:50 10.10.2025
https://ria.ru/20251010/festivali-2047497933.html
Осенние фестивали пройдут в парках Московской области с 10 по 12 октября
Осенние фестивали пройдут в парках Московской области с 10 по 12 октября - РИА Новости, 10.10.2025
Осенние фестивали пройдут в парках Московской области с 10 по 12 октября
В парках Московской области пройдут осенние фестивали 10, 11 и 12 октября с творческими мастер-классами, забегами, концертами и пленэрами, сообщает пресс-служба РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T12:50:00+03:00
2025-10-10T12:50:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
осень
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/17/1904624630_0:199:2933:1849_1920x0_80_0_0_195a7138a892b9fc1e72318ebd7d0722.jpg
https://ria.ru/20251007/lesopark-2046879807.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/17/1904624630_101:0:2832:2048_1920x0_80_0_0_db4697cc76f2af978d89e7079e6d89ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), осень
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Осень
Осенние фестивали пройдут в парках Московской области с 10 по 12 октября

Осенние фестивали состоятся в парках Московской области 10, 11 и 12 октября

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЖители Москвы отдыхают в сквере
Жители Москвы отдыхают в сквере - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Жители Москвы отдыхают в сквере. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. В парках Московской области пройдут осенние фестивали 10, 11 и 12 октября с творческими мастер-классами, забегами, концертами и пленэрами, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.
Так, 10 октября в 16:00 в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске состоится мероприятие "Кряква Кривякинская", посвященное Международному дню уток. Гостей ждут квест "Кто сказал Кря?", викторина "Пернатая головоломка", а также мастер-классы по росписи кофейных игрушек, созданию интерьерной картины из бумаги и изготовлению значков. Завершится программа флешмобом "Дружные утята" и концертом "Утиная мелодия".
В Центральном городском парке в Королеве 11 октября пройдет праздник осени "Вкусно! И — тыква!". Программа начнется в 11:00. Запланированы мастер-класс "Осенние истории", выставка поделок "Арт-осень", а также выступления Королевского духового оркестра и ансамбля народной музыки "Родные напевы".
В парке "Покровский" в Хотькове Сергиево-Посадского городского округа 11 октября пройдет фестиваль "Всемирный день живописи". Мероприятие начнется в 13:00, оно включает работу открытой мастерской "Пленэр на Вишневке", экскурсионный лекторий "По следам абрамцевского художественного кружка" и мастер-класс по живописи. Для гостей также будет организована игровая программа "Парад красок" и концерт.
Парк имени Н. Островского в Ступине 12 октября проводит IX традиционный осенний забег для детей и взрослых "Краски леса". Регистрация участников начнется в 9:00. В программе мероприятия также запланирована выставка "Малая Родина. Парки Подмосковья", работа чайной станции с горячими напитками. Завершится событие церемонией награждения спортсменов и вручением памятных медалей.
Подготовлена программа и для посетителей Свердловского парка в Лосино-Петровском городском округе. Там 12 октября в 14:00 состоится фестиваль "Праздник осени". Гостям предлагают посетить выставки "Осенний вернисаж" и "Дары осени", мастер-класс по росписи листьев из деревянных заготовок и урок изобразительного искусства "Рисуем культурный код". Для детей приготовили кукольный интерактив "Хочу в артисты" и фольклорные игры "Осенние забавы". Фестиваль завершится "Большим осенним концертом".
Мероприятия организовывают при информационной поддержке министерства культуры и туризма региона и автономной некоммерческой организации "Московская областная дирекция по развитию парков" (АНО "МосОблПарк").
Люди на прогулке в парке - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Лесопарк открыли после обновления в подмосковном Красноармейске
7 октября, 16:36
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Осень
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала