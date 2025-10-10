Осенние фестивали пройдут в парках Московской области с 10 по 12 октября

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. В парках Московской области пройдут осенние фестивали 10, 11 и 12 октября с творческими мастер-классами, забегами, концертами и пленэрами, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

Так, 10 октября в 16:00 в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске состоится мероприятие "Кряква Кривякинская", посвященное Международному дню уток. Гостей ждут квест "Кто сказал Кря?", викторина "Пернатая головоломка", а также мастер-классы по росписи кофейных игрушек, созданию интерьерной картины из бумаги и изготовлению значков. Завершится программа флешмобом "Дружные утята" и концертом "Утиная мелодия".

В Центральном городском парке в Королеве 11 октября пройдет праздник осени "Вкусно! И — тыква!". Программа начнется в 11:00. Запланированы мастер-класс "Осенние истории", выставка поделок "Арт-осень", а также выступления Королевского духового оркестра и ансамбля народной музыки "Родные напевы".

В парке "Покровский" в Хотькове Сергиево-Посадского городского округа 11 октября пройдет фестиваль "Всемирный день живописи". Мероприятие начнется в 13:00, оно включает работу открытой мастерской "Пленэр на Вишневке", экскурсионный лекторий "По следам абрамцевского художественного кружка" и мастер-класс по живописи. Для гостей также будет организована игровая программа "Парад красок" и концерт.

Парк имени Н. Островского в Ступине 12 октября проводит IX традиционный осенний забег для детей и взрослых "Краски леса". Регистрация участников начнется в 9:00. В программе мероприятия также запланирована выставка "Малая Родина. Парки Подмосковья", работа чайной станции с горячими напитками. Завершится событие церемонией награждения спортсменов и вручением памятных медалей.

Подготовлена программа и для посетителей Свердловского парка в Лосино-Петровском городском округе. Там 12 октября в 14:00 состоится фестиваль "Праздник осени". Гостям предлагают посетить выставки "Осенний вернисаж" и "Дары осени", мастер-класс по росписи листьев из деревянных заготовок и урок изобразительного искусства "Рисуем культурный код". Для детей приготовили кукольный интерактив "Хочу в артисты" и фольклорные игры "Осенние забавы". Фестиваль завершится "Большим осенним концертом".