Археологи планируют обнаружить на Тамани руины христианской базилики

ПОСЕЛОК СЕННОЙ (Краснодарский край), 10 окт - РИА Новости. Археологическая экспедиция, ведущая раскопки древнегреческого города Фанагория на Таманском полуострове в Краснодарском крае при поддержке фонда Олега Дерипаски "Вольное дело", планирует обнаружить там руины христианской базилики, передает корреспондент РИА Новости.

Раскопки древнегреческого города показал государственный музей-заповедник " Фанагория ". Территория всего памятника, включая некрополь и сельскую территорию - около 100 квадратных километров, а площадь самого древнего города - примерно 60 гектаров.

Владимир Кузнецов. "Это (Фанагория - ред.) был очень крупный христианский центр с большой христианской общиной. Мы знаем точно, что уже в начале шестого века у Фанагории была своя собственная епархия, был кафедральный собор. В нашу задачу входит изучение этого наследия нашей страны… В непосредственной близости, безусловно, находится базилика - это заключение специалиста в этой области экспедиции… На основе найденных артефактов она решила, что в самой непосредственной близости от нашего раскопа находится базилика, тот самый кафедральный собор. Мы надеемся на открытие этой базилики, это будет событие экстраординарное, - сказал директор музея-заповедника, начальник Фанагорийской комплексной экспедиции, заведующий Отделом классической археологии Института археологии РАН

Население древнего города, предположительно, составляло не более 10 тысяч человек. На территории раскопа уже найдена синагога VI века нашей эры, которая просуществовала 500 лет и была разрушена из-за пожара, промышленный комплекс, колодцы, серебряные и золотые монеты. Археологи уже находили здесь и артефакты, подтверждающие существование в городе одного из древнейших христианских храмов. Среди таких артефактов - мраморная купель, сигмовидный стол для подношений и поминальных трапез и бронзовый крест, который подвешивался на цепочку лампады.

В числе необычных находок экспедиции - надгробие знатной особы с угрозой штрафа в 50 тысяч золотых тому, кто осквернит погребение, черепок с нецензурным обзывательством и золотая пластинка, на которой, предположительно, написан ритуал для магического приворота, рассказала ученый секретарь музея-заповедника Валерия Митина.

"Иногда нам приходится обращаться за аналогией в разные уголки греческого мира. Аналогии подобных памятников существуют в греческих магических папирусах. Есть довольно большой корпус текстов, в котором сообщаются разного рода "магические практики" - например, любовные привороты", - пояснила Митина.

На экскурсии по древнему городу глава экспедиции рассказал, как в 2016 году на месте раскопок нашли свидетельство захвата Фанагории персами во время греко-персидских войн, которое "перевернуло представления мировой науки" о Персидской империи.

"Это персидская надпись, клинопись, царская надпись… Эта находка перевернула все представления мировой науки в области Персидской империи… Эта персидская надпись выбита по приказу царя Ксеркса и говорит о том, что Фанагорию в 480 году захватили персы - в рамках греко-персидских войн… здесь они продержались еще 40 лет", - сказал Кузнецов.

Сейчас территория археологического памятника изучена приблизительно лишь на 2%, рассказал РИА Новости директор музея-заповедника.

"Вся проблема только в том, что в таком большом городе, как Фанагория… у нас столько мест для проведения научных исследований, что мы можем сами растеряться… Хочется везде работать", - добавил Кузнецов.