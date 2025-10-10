Укрепление позиций экспортеров на рынках СНГ обсудят на "Сделано в России"

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Сессия "Экономические импульсы в СНГ. Укрепляя конкурентные позиции в условиях глобализации" пройдет 21 октября в Национальном центре "Россия" в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).

"Дискуссию проведет Российский экспортный центр в партнерстве со Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Она будет посвящена поиску эффективных решений для российских компаний на динамично развивающемся рынке СНГ", - говорится в сообщении.

РЭЦ отмечает, что в последние годы экономики стран ближнего зарубежья демонстрируют существенный рост и преобразования, особенно заметные после 2022 года. Этот импульс развития проявляется в стабильном увеличении доходов населения, улучшении уровня жизни и существенных изменениях в структуре потребления. Параллельно активно развивается инвестиционный климат: растет число крупных инвестиционных проектов, увеличиваются объемы вложений как государственных, так и частных инвесторов. Все это создает благоприятные условия для расширения бизнес-активности, внедрения инноваций и укрепления предпринимательской среды.

Рынки стран СНГ для многих российских производителей не воспринимались ранее как высококонкурентные, но динамика последних лет показала, что ситуация становится более сложной и конкурентной. В регионе усиливается давление со стороны внешних игроков, в частности, производителей из Китая и США, а также наблюдается активное развитие собственных производственных мощностей. Это требует от российских компаний поиска новых подходов и оперативной адаптации к изменяющимся условиям.

"Сессия призвана стать площадкой для выработки совместных решений, обмена опытом и определения новых векторов расширения применения российских технологий и продукции в СНГ. К обсуждению приглашены ведущие эксперты, представители стран-партнеров и бизнес-сообщества, чей опыт и знания помогут сформировать действенные стратегии для укрепления экономических взаимовыгодных связей и реализации совместных проектов", - рассказал управляющий директор продуктового офиса РЭЦ Марк Мурашко.

Участники дискуссии рассмотрят аспекты укрепления экономического взаимодействия России и стран ближнего зарубежья: какие шаги следует предпринять для сохранения и повышения конкурентоспособности российских технологий, товаров и услуг на рынках стран-соседей и какие стратегии и механизмы поддержки экономического роста в государствах СНГ будут наиболее эффективными в текущих условиях.

Регистрация на Международный экспортный форум "Сделано в России" открыта до 13 октября на официальном сайте. Участие бесплатное. В рамках форума с 1 сентября по 22 октября РЭЦ организует масштабную выставку Made in Russia в экспозиции Национального центра "Россия", где продемонстрированы достижения отечественных экспортеров. Посетить экспозицию можно бесплатно после регистрации на сайте russia.ru. Партнер деловой программы - правительство Москвы. Национальный бренд "Сделано в России" РЭЦ продвигает совместно фондом "Росконгресс".