Рейтинг@Mail.ru
Укрепление позиций экспортеров на рынках СНГ обсудят на "Сделано в России" - РИА Новости, 10.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:30 10.10.2025
https://ria.ru/20251010/eksport-2047473478.html
Укрепление позиций экспортеров на рынках СНГ обсудят на "Сделано в России"
Укрепление позиций экспортеров на рынках СНГ обсудят на "Сделано в России" - РИА Новости, 10.10.2025
Укрепление позиций экспортеров на рынках СНГ обсудят на "Сделано в России"
Сессия "Экономические импульсы в СНГ. Укрепляя конкурентные позиции в условиях глобализации" пройдет 21 октября в Национальном центре "Россия" в рамках... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T11:30:00+03:00
2025-10-10T11:30:00+03:00
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/15/1984990899_663:0:4304:2048_1920x0_80_0_0_bc3b1ace0af05cbc99452017adda278a.jpg
https://ria.ru/20251009/eksport-2047311440.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/15/1984990899_1118:0:3849:2048_1920x0_80_0_0_78b0947fa07064bbc0399cdea7a3d48e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика
Экономика
Укрепление позиций экспортеров на рынках СНГ обсудят на "Сделано в России"

На "Сделано в России" обсудят решения для экспортеров на рынках СНГ

© iStock.com / mbbirdyКонференция
Конференция - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© iStock.com / mbbirdy
Конференция. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Сессия "Экономические импульсы в СНГ. Укрепляя конкурентные позиции в условиях глобализации" пройдет 21 октября в Национальном центре "Россия" в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).
"Дискуссию проведет Российский экспортный центр в партнерстве со Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Она будет посвящена поиску эффективных решений для российских компаний на динамично развивающемся рынке СНГ", - говорится в сообщении.
РЭЦ отмечает, что в последние годы экономики стран ближнего зарубежья демонстрируют существенный рост и преобразования, особенно заметные после 2022 года. Этот импульс развития проявляется в стабильном увеличении доходов населения, улучшении уровня жизни и существенных изменениях в структуре потребления. Параллельно активно развивается инвестиционный климат: растет число крупных инвестиционных проектов, увеличиваются объемы вложений как государственных, так и частных инвесторов. Все это создает благоприятные условия для расширения бизнес-активности, внедрения инноваций и укрепления предпринимательской среды.
Рынки стран СНГ для многих российских производителей не воспринимались ранее как высококонкурентные, но динамика последних лет показала, что ситуация становится более сложной и конкурентной. В регионе усиливается давление со стороны внешних игроков, в частности, производителей из Китая и США, а также наблюдается активное развитие собственных производственных мощностей. Это требует от российских компаний поиска новых подходов и оперативной адаптации к изменяющимся условиям.
"Сессия призвана стать площадкой для выработки совместных решений, обмена опытом и определения новых векторов расширения применения российских технологий и продукции в СНГ. К обсуждению приглашены ведущие эксперты, представители стран-партнеров и бизнес-сообщества, чей опыт и знания помогут сформировать действенные стратегии для укрепления экономических взаимовыгодных связей и реализации совместных проектов", - рассказал управляющий директор продуктового офиса РЭЦ Марк Мурашко.
Участники дискуссии рассмотрят аспекты укрепления экономического взаимодействия России и стран ближнего зарубежья: какие шаги следует предпринять для сохранения и повышения конкурентоспособности российских технологий, товаров и услуг на рынках стран-соседей и какие стратегии и механизмы поддержки экономического роста в государствах СНГ будут наиболее эффективными в текущих условиях.
Регистрация на Международный экспортный форум "Сделано в России" открыта до 13 октября на официальном сайте. Участие бесплатное. В рамках форума с 1 сентября по 22 октября РЭЦ организует масштабную выставку Made in Russia в экспозиции Национального центра "Россия", где продемонстрированы достижения отечественных экспортеров. Посетить экспозицию можно бесплатно после регистрации на сайте russia.ru. Партнер деловой программы - правительство Москвы. Национальный бренд "Сделано в России" РЭЦ продвигает совместно фондом "Росконгресс".
РЭЦ является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".
Логотип цифровой платформы Мой экспорт, созданной АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
"Мой экспорт" усиливает правовую защиту экспортеров
9 октября, 16:07
 
Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала