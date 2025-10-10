Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: инвесторы откроют три учреждения образования по льготной программе - РИА Новости, 10.10.2025
11:12 10.10.2025
Ефимов: инвесторы откроют три учреждения образования по льготной программе
Ефимов: инвесторы откроют три учреждения образования по льготной программе
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: инвесторы откроют три учреждения образования по льготной программе

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. В Москве инвесторы откроют три частных образовательных учреждения по программе льготной аренды "1 рубль за квадратный метр в год", сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Чтобы принять участие в программе "1 рубль за квадратный метр в год", нужно принять участие в торгах, с победителями которых заключается договор аренды на 49 лет, если речь идет об объектах культурного наследия или недвижимости для размещения школ и детских садов. Инвесторы должны отремонтировать полученные объекты и выполнить другие требования программы. После этого начинает действовать льготная ставка аренды. Как уточнил заммэра, с начала этого года предприниматели заключили с городом три подобных договора аренды.
"Москва развивает образовательную среду совместно с бизнесом, предлагая льготные условия работы инвесторам, готовым открывать частные школы и детские сады в столичных объектах. С начала 2025 года с предпринимателями заключено три договора аренды зданий на 49 лет", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.
Как уточняется в сообщении, инвесторы намерены открыть детский сад на 60 мест на Новомосковской улице в Останкинском районе и детсад на 30 мест на улице Космонавта Волкова в Войковском районе. Кроме того, в Щербинке в Новой Москве запланировано открытие частной школы для 150 учащихся.
С 2013 года с инвесторами в Москве заключен 31 договор льготной аренды недвижимости, в том числе в 24 случаях речь идет об образовательных заведениях.
Москва Градостроительный комплекс Москвы Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
