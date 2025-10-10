https://ria.ru/20251010/efimov-2047371865.html
Ефимов: инвесторы откроют три учреждения образования по льготной программе
Ефимов: инвесторы откроют три учреждения образования по льготной программе - РИА Новости, 10.10.2025
Ефимов: инвесторы откроют три учреждения образования по льготной программе
В Москве инвесторы откроют три частных образовательных учреждения по программе льготной аренды "1 рубль за квадратный метр в год", сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 10.10.2025
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. В Москве инвесторы откроют три частных образовательных учреждения по программе льготной аренды "1 рубль за квадратный метр в год", сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Чтобы принять участие в программе "1 рубль за квадратный метр в год", нужно принять участие в торгах, с победителями которых заключается договор аренды на 49 лет, если речь идет об объектах культурного наследия или недвижимости для размещения школ и детских садов. Инвесторы должны отремонтировать полученные объекты и выполнить другие требования программы. После этого начинает действовать льготная ставка аренды. Как уточнил заммэра, с начала этого года предприниматели заключили с городом три подобных договора аренды.
"Москва развивает образовательную среду совместно с бизнесом, предлагая льготные условия работы инвесторам, готовым открывать частные школы и детские сады в столичных объектах. С начала 2025 года с предпринимателями заключено три договора аренды зданий на 49 лет", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.
Как уточняется в сообщении, инвесторы намерены открыть детский сад на 60 мест на Новомосковской улице в Останкинском районе и детсад на 30 мест на улице Космонавта Волкова в Войковском районе. Кроме того, в Щербинке в Новой Москве запланировано открытие частной школы для 150 учащихся.
С 2013 года с инвесторами в Москве заключен 31 договор льготной аренды недвижимости, в том числе в 24 случаях речь идет об образовательных заведениях.