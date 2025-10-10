https://ria.ru/20251010/dom-2047512269.html
США отвергли обвинения Колумбии в ударе по ее судну, пишет Reuters
США отвергли обвинения Колумбии в ударе по ее судну, пишет Reuters
США отвергли обвинения Колумбии в ударе по ее судну, пишет Reuters
Белый дом назвал "безосновательным" заявление президента Колумбии Густаво Петро о том, что последнее судно, подвергшееся бомбардировке со стороны США в...
сша
колумбия
карибское море
США отвергли обвинения Колумбии в ударе по ее судну, пишет Reuters
Reuters: США назвали безосновательным заявление Колумбии об ударе по ее судну
ВАШИНГТОН, 9 окт – РИА Новости. Белый дом назвал "безосновательным" заявление президента Колумбии Густаво Петро о том, что последнее судно, подвергшееся бомбардировке со стороны США в Карибском море, могло быть колумбийским, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на чиновников.
Ранее президент Петро
заявил, что в результате последнего удара американских вооруженных сил в Карибском море
могла быть уничтожена лодка с гражданами Колумбии
, и призвал международное сообщество остановить действия США
.
"Соединенные Штаты надеются, что президент Петро публично отзовёт свое безосновательное и предосудительное заявление, чтобы мы могли вернуться к конструктивному диалогу о построении сильного и процветающего будущего для народов США и Колумбии", - заявил изданию представитель Белого дома.
Чиновник, на которого ссылается Рейтер, отметил, что Колумбия представляет собой "важного стратегического партнера" США, несмотря на существующие политические разногласия, и у двух стран много общих интересов, включая региональную безопасность.