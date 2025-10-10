Рейтинг@Mail.ru
США отвергли обвинения Колумбии в ударе по ее судну, пишет Reuters - РИА Новости, 10.10.2025
13:55 10.10.2025
США отвергли обвинения Колумбии в ударе по ее судну, пишет Reuters
США отвергли обвинения Колумбии в ударе по ее судну, пишет Reuters
в мире
в мире, сша, колумбия, карибское море, густаво петро
В мире, США, Колумбия, Карибское море, Густаво Петро
США отвергли обвинения Колумбии в ударе по ее судну, пишет Reuters

Reuters: США назвали безосновательным заявление Колумбии об ударе по ее судну

Вид на Белый дом в Вашингтоне . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 окт – РИА Новости. Белый дом назвал "безосновательным" заявление президента Колумбии Густаво Петро о том, что последнее судно, подвергшееся бомбардировке со стороны США в Карибском море, могло быть колумбийским, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на чиновников.
Ранее президент Петро заявил, что в результате последнего удара американских вооруженных сил в Карибском море могла быть уничтожена лодка с гражданами Колумбии, и призвал международное сообщество остановить действия США.
"Соединенные Штаты надеются, что президент Петро публично отзовёт свое безосновательное и предосудительное заявление, чтобы мы могли вернуться к конструктивному диалогу о построении сильного и процветающего будущего для народов США и Колумбии", - заявил изданию представитель Белого дома.
Чиновник, на которого ссылается Рейтер, отметил, что Колумбия представляет собой "важного стратегического партнера" США, несмотря на существующие политические разногласия, и у двух стран много общих интересов, включая региональную безопасность.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Мадуро сравнил присутствие США в Карибском море с кризисом 1962 года
9 сентября, 11:20
 
В миреСШАКолумбияКарибское мореГуставо Петро
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
