США отвергли обвинения Колумбии в ударе по ее судну, пишет Reuters

ВАШИНГТОН, 9 окт – РИА Новости. Белый дом назвал "безосновательным" заявление президента Колумбии Густаво Петро о том, что последнее судно, подвергшееся бомбардировке со стороны США в Карибском море, могло быть колумбийским, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на чиновников.

Ранее президент Петро заявил, что в результате последнего удара американских вооруженных сил в Карибском море могла быть уничтожена лодка с гражданами Колумбии , и призвал международное сообщество остановить действия США

"Соединенные Штаты надеются, что президент Петро публично отзовёт свое безосновательное и предосудительное заявление, чтобы мы могли вернуться к конструктивному диалогу о построении сильного и процветающего будущего для народов США и Колумбии", - заявил изданию представитель Белого дома.