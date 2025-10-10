https://ria.ru/20251010/dokumentov-2047490493.html
Лидеры СНГ подписали 19 документов по итогам саммита
Лидеры СНГ подписали 19 документов по итогам саммита в Таджикистане, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 10.10.2025
таджикистан
Лидеры СНГ подписали 19 документов по итогам саммита
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Лидеры СНГ подписали 19 документов по итогам саммита в Таджикистане, сообщается на сайте Кремля.
На сайте опубликован список из 19 документов, в том числе решения "О председательстве в Содружестве Независимых Государств в 2026 году" и "О генеральном секретаре Содружества Независимых Государств".
Также главы государств подписали договор о порядке организации и проведения международной контролируемой поставки компетентными органами государств – участников СНГ
, решение "О декларации о сотрудничестве в сфере обеспечения региональной энергетической безопасности".
Кроме того, главы государств приняли решения "О совместном заявлении глав государств – участников СНГ о сотрудничестве в борьбе с транснациональной преступностью", "О заявлении глав государств – участников Содружества Независимых Государств о сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".
Лидеры подписали также заявления по случаю 80-й годовщины создания ООН
, а также в связи с 40-летием катастрофы на Чернобыльской АЭС
.