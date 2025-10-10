Рейтинг@Mail.ru
Лидеры СНГ подписали 19 документов по итогам саммита
12:18 10.10.2025 (обновлено: 12:59 10.10.2025)
Лидеры СНГ подписали 19 документов по итогам саммита
Лидеры СНГ подписали 19 документов по итогам саммита - РИА Новости, 10.10.2025
Лидеры СНГ подписали 19 документов по итогам саммита
Лидеры СНГ подписали 19 документов по итогам саммита в Таджикистане, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 10.10.2025
в мире, таджикистан, снг, оон, чернобыльская аэс
В мире, Таджикистан, СНГ, ООН, Чернобыльская АЭС
Лидеры СНГ подписали 19 документов по итогам саммита

Лидеры СНГ провели саммит в Душанбе. Главное

Президент РФ Владимир Путин на заседании совета глав государств СНГ в расширенном составе в Душанбе
Президент РФ Владимир Путин на заседании совета глав государств СНГ в расширенном составе в Душанбе
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Президент РФ Владимир Путин на заседании совета глав государств СНГ в расширенном составе в Душанбе
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Лидеры СНГ подписали 19 документов по итогам саммита в Таджикистане, сообщается на сайте Кремля.
На сайте опубликован список из 19 документов, в том числе решения "О председательстве в Содружестве Независимых Государств в 2026 году" и "О генеральном секретаре Содружества Независимых Государств".
Заседание совета глав государств СНГ в Душанбе - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Генсек СНГ рассказал, когда состоится следующий саммит содружества
Вчера, 11:47
Также главы государств подписали договор о порядке организации и проведения международной контролируемой поставки компетентными органами государств – участников СНГ, решение "О декларации о сотрудничестве в сфере обеспечения региональной энергетической безопасности".
Кроме того, главы государств приняли решения "О совместном заявлении глав государств – участников СНГ о сотрудничестве в борьбе с транснациональной преступностью", "О заявлении глав государств – участников Содружества Независимых Государств о сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".
Лидеры подписали также заявления по случаю 80-й годовщины создания ООН, а также в связи с 40-летием катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Ушаков оценил идею создания формата "СНГ плюс"
Вчера, 12:22
 
