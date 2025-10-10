Рейтинг@Mail.ru
06:30 10.10.2025
https://ria.ru/20251010/chekalina-2047429251.html
Сына блогера Чекалиной выписали из больницы после операции
происшествия, россия, москва, артем чекалин, валерия (алла перфилова), валерия чекалина
Сына блогера Чекалиной выписали из больницы после операции

Сына блогера Лерчек выписали из больницы после операции на легких

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБлогер Валерия Чекалина
Блогер Валерия Чекалина - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Блогер Валерия Чекалина. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Трехлетнего сына блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), находящейся под домашним арестом, выписали из больницы, где ему провели операцию на легких, рассказал РИА Новости партнер адвокатского бюро ЕПАМ адвокат Константин Третьяков.
Младший сын Валерии и Артёма Чекалиных во время игры с братом уронил на себя стол. От удара были повреждены легкие. Валерия оперативно получила разрешение от следователя на выезд в больницу, куда ребенка оперативно помогли доставить сотрудники ДПС. Ранее адвокат сообщал РИА Новости, что мальчику провели операцию на легких.
"Младшего сына Чекалиных выписали из больницы, теперь ему предстоит пройти курс реабилитации", - рассказал собеседник агентства.
В сентябре было завершено следствие в отношении Валерии и Артёма Чекалиных по делу о незаконном выводе из России 250 миллионов рублей. Дело будет рассматривать Троицкий суд Москвы.
Против Чекалиных ранее возбуждали два уголовных дела, впоследствии оба были прекращены. Первое касалось уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей путем применения упрощенной системы налогообложения, хотя доходы от фитнес-марафонов превышали лимит в 150 миллионов рублей в год. Второе дело - об отмывании денег в особо крупном размере, связано оно было с покупкой долларов на 130 миллионов рублей в апреле 2021 года. Чекалины погасили налоговые задолженности на 504 миллиона рублей.
Летом 2024 года Чекалины развелись после 12 лет брака, у них трое детей.
ПроисшествияРоссияМоскваАртем ЧекалинВалерия (Алла Перфилова)Валерия Чекалина
 
 
