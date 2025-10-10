Сына блогера Чекалиной выписали из больницы после операции

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Трехлетнего сына блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), находящейся под домашним арестом, выписали из больницы, где ему провели операцию на легких, рассказал РИА Новости партнер адвокатского бюро ЕПАМ адвокат Константин Третьяков.

Младший сын Валерии и Артёма Чекалиных во время игры с братом уронил на себя стол. От удара были повреждены легкие. Валерия оперативно получила разрешение от следователя на выезд в больницу, куда ребенка оперативно помогли доставить сотрудники ДПС. Ранее адвокат сообщал РИА Новости, что мальчику провели операцию на легких.

"Младшего сына Чекалиных выписали из больницы, теперь ему предстоит пройти курс реабилитации", - рассказал собеседник агентства.

В сентябре было завершено следствие в отношении Валерии и Артёма Чекалиных по делу о незаконном выводе из России 250 миллионов рублей. Дело будет рассматривать Троицкий суд Москвы.

Против Чекалиных ранее возбуждали два уголовных дела, впоследствии оба были прекращены. Первое касалось уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей путем применения упрощенной системы налогообложения, хотя доходы от фитнес-марафонов превышали лимит в 150 миллионов рублей в год. Второе дело - об отмывании денег в особо крупном размере, связано оно было с покупкой долларов на 130 миллионов рублей в апреле 2021 года. Чекалины погасили налоговые задолженности на 504 миллиона рублей.