Мэра немецкого города Хердекке могла пытать приемная дочь, пишут СМИ
16:59 10.10.2025
Мэра немецкого города Хердекке могла пытать приемная дочь, пишут СМИ
Мэра немецкого города Хердекке могла пытать приемная дочь, пишут СМИ
Мэра немецкого города Хердекке могла пытать приемная дочь, пишут СМИ
Бургомистра немецкого города Хердекке Ирис Штальцер, которой на этой неделе при нападении нанесли тяжелые колото-резанные раны, вероятно, несколько часов пытала
Мэра немецкого города Хердекке могла пытать приемная дочь, пишут СМИ

Пытали несколько часов. Bild раскрыл детали нападения на бургомистра Штальцер

© Getty Images / Hesham ElsherifПолиция возле резиденции Ирис Штальцер
Полиция возле резиденции Ирис Штальцер - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© Getty Images / Hesham Elsherif
Полиция возле резиденции Ирис Штальцер
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Бургомистра немецкого города Хердекке Ирис Штальцер, которой на этой неделе при нападении нанесли тяжелые колото-резанные раны, вероятно, несколько часов пытала в подвале её 17-летняя приемная дочь, сообщил таблоид Bild со ссылкой на полицию.
Во вторник бургомистр города Хердекке в немецкой федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия 57-летняя Ирис Штальцер получила тяжелые ножевые ранения в результате нападения, её госпитализировали. Позднее прокуратура и полиция города Хагена сообщали, что жизни Штальцер ничего не угрожает, в нападении подозревается ее дочь.
© Фото : соцсети Ирис ШтальцерИрис Штальцер
Ирис Штальцер - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© Фото : соцсети Ирис Штальцер
Ирис Штальцер
"Ирис Штальцер рассказала полиции, как все произошло: ее приемная дочь часами пытала ее в подвале её дома", - пишет таблоид.
По данным издания, девушка пыталась поджечь волосы и одежду Штальцер при помощи дезодоранта и зажигалки, при это она говорила, что хочет таким образом отомстить. Мотив мести пока неизвестен. Приёмная дочь, предположительно, нанесла политику ножевые ранения, представляющих угрозу жизни. Как Штальцер добралась из подвала до гостиной, где её обнаружили, неизвестно. Полиция нашла один из ножей, при помощи которого было совершено нападение, в рюкзаке 15-летнего приёмного сына Штальцер. Там же нашли окровавленную одежду 17-летней девушки.
Кроме того, по данным Bild, судебно-медицинские эксперты, проводившие экспертизу в доме в Хердекке, обнаружили, что крупные пятна крови, по-видимому, были удалены до вызова помощи.
Во вторник именно приемная дочь Штальцер позвонила в службу спасения и сообщила, что на её мать напали несколько мужчин. Спасатели обнаружили политика истекающей кровью в кресле в гостиной. По данным BILD, приёмная дочь сообщила полиции, что открыв дверь квартиры, обнаружила свою мать в таком состоянии. В больнице Бохума врачи обнаружили 13 ножевых ранений в верхней части тела Ирис Штальцер. Кроме того, на черепе пострадавшей были обнаружены многочисленные гематомы и трещины.
Таблоид указывает, что еще летом серьезная ссора произошла между матерью и дочерью, речь шла о домашнем насилии. Также сообщается о напряжённых отношениях Штальцер с сыном.
Прокуратура квалифицирует преступление не как покушение на убийство, а также причинение тяжкого вреда здоровью. Из-за того, что приемная дочь сама вызвала экстренные службы ордер на арест не запрашивался. Оба усыновленных подростка сейчас находятся под опекой управления по делам молодежи.
Штальцер, которая является членом Социал-демократической партии Германии, была избрана мэром Хердекке во втором туре муниципальных выборов 28 сентября.
Сотрудники полиции в Германии - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
Подозреваемую в нападении в Гамбурге могут отправить в психбольницу
24 мая, 14:21
 
