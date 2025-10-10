Рейтинг@Mail.ru
21:41 10.10.2025
Председатель Мособлдумы и глава Реутова оценили благоустройство сквера
Председатель Мособлдумы и глава Реутова оценили благоустройство сквера
Реутов, Московская область (Подмосковье), Игорь Брынцалов
Председатель Мособлдумы и глава Реутова оценили благоустройство сквера

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов совместно с главой городского округа Реутов Филиппом Науменко проинспектировал результаты комплексного благоустройства сквера на улице Парковой, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
На реализацию этого проекта было направлено свыше 20 миллионов рублей. В ходе работ была создана современная и комфортная зона отдыха: обустроены новые пешеходные дорожки с качественным покрытием, установлена современная система уличного освещения и интегрирована система видеонаблюдения "Безопасный регион" для обеспечения общественной безопасности.
В сквере появились новые малые архитектурные формы, включая удобные скамейки, оригинальные качели и урны. Особым украшением территории стала живая изгородь протяженностью около 200 метров, которая добавляет уюта и гармонии городскому пространству.
В материале отмечается, что в ходе осмотра Брынцалов и Науменко пообщались с местными жителями.
Благоустройство сквера на Парковой улице является частью комплексной работы по созданию комфортной городской среды в наукограде. Ранее было преображено общественное пространство на улице Ленина, а в настоящее время ведутся работы в сквере на улице Октября. В планах на следующий год — приведение в порядок Каштанового сквера и Центрального парка.
Всего в Московской области в текущем году в рамках государственной программы "Формирование современной комфортной городской среды" благоустраивается 16 скверов, на что выделено более 1,8 миллиарда рублей, уточнили в пресс-службе.
РеутовМосковская область (Подмосковье)Игорь Брынцалов
 
 
