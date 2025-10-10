https://ria.ru/20251010/bryntsalov-2047628050.html
Председатель Мособлдумы и глава Реутова оценили благоустройство сквера
Председатель Мособлдумы и глава Реутова оценили благоустройство сквера - РИА Новости, 10.10.2025
Председатель Мособлдумы и глава Реутова оценили благоустройство сквера
Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов совместно с главой городского округа Реутов Филиппом Науменко проинспектировал результаты комплексного... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T21:41:00+03:00
2025-10-10T21:41:00+03:00
2025-10-10T21:41:00+03:00
реутов
московская область (подмосковье)
игорь брынцалов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155213/55/1552135599_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_0c168ad3871289dae879e4f3cfbbebfd.jpg
https://ria.ru/20250219/park-2000376916.html
реутов
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155213/55/1552135599_64:0:1397:1000_1920x0_80_0_0_cf51535d0f150403415010091194dde1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
реутов, московская область (подмосковье), игорь брынцалов
Реутов, Московская область (Подмосковье), Игорь Брынцалов
Председатель Мособлдумы и глава Реутова оценили благоустройство сквера
Брынцалов и Науменко оценили благоустройство сквера в подмосковном Реутове
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов совместно с главой городского округа Реутов Филиппом Науменко проинспектировал результаты комплексного благоустройства сквера на улице Парковой, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
На реализацию этого проекта было направлено свыше 20 миллионов рублей. В ходе работ была создана современная и комфортная зона отдыха: обустроены новые пешеходные дорожки с качественным покрытием, установлена современная система уличного освещения и интегрирована система видеонаблюдения "Безопасный регион" для обеспечения общественной безопасности.
В сквере появились новые малые архитектурные формы, включая удобные скамейки, оригинальные качели и урны. Особым украшением территории стала живая изгородь протяженностью около 200 метров, которая добавляет уюта и гармонии городскому пространству.
В материале отмечается, что в ходе осмотра Брынцалов
и Науменко пообщались с местными жителями.
Благоустройство сквера на Парковой улице является частью комплексной работы по созданию комфортной городской среды в наукограде. Ранее было преображено общественное пространство на улице Ленина, а в настоящее время ведутся работы в сквере на улице Октября. В планах на следующий год — приведение в порядок Каштанового сквера и Центрального парка.
Всего в Московской области в текущем году в рамках государственной программы "Формирование современной комфортной городской среды" благоустраивается 16 скверов, на что выделено более 1,8 миллиарда рублей, уточнили в пресс-службе.