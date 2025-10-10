В Т-Банке предложили внести изменения в ПСК

Рейтинг@Mail.ru
21:27 10.10.2025 (обновлено: 21:31 10.10.2025)
Президент Т-Технологий Станислав Близнюк предложил внести изменения в ПСК (полная стоимость кредита), идею оценили в Центробанке. РИА Новости, 10.10.2025
2025
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Президент Т-Технологий Станислав Близнюк предложил внести изменения в ПСК (полная стоимость кредита), идею оценили в Центробанке.
Это предложение он сделал на сессии "Человек в эпоху финтеха: защита или гиперопека?", которая прошла в рамках форума "Финополис" в Сочи. Модератором мероприятия выступила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
"10 лет назад придумали хороший правильный подход, это ПСК. Это хорошая правильная штука. И сообщество банков в этой части очень много вовлекается и вовлекает, и клиенты теперь знают, сколько стоит полная стоимость кредита", - отметил Близнюк, его слова приводит Т-Банк.
Он добавил, что, когда привязали ПСК с точки зрения аллокации капитала на тот или иной кредит, это в какой-то мере тоже немного подтолкнуло продавать другой продукт, который не учтен в полную стоимость.
"Просто предложение. Возможно ПСК по кредитным продуктам, уже выполнит свою задачу в последние пять лет не с точки зрения информирования клиента и повышения грамотности, а с точки зрения повышения капитала. И если убрать, вот эти принципы что-то такое навязать, что где-то не учитывается, рынок станет прозрачнее, и на самом деле от этого выигрывают все, и клиенты, и рынок", - считает Близнюк.
Набиуллина отреагировала на предложение банка и отметила, что оно уже рассматривается в ЦБ:
"Я знаю про ваши предложения. Мы их обсуждаем внутри Центрального банка, где работают, где не работают, где приводят к искажающим практикам. Я согласна, что могут быть искажения, поэтому регулирование также должно учитывать это все", - отметила она.
Ранее Т-Банк предложил ЦБ оставить ПСК как показатель информирования для клиентов, но убрать ее из регулирования кредитов. Предварительно потенциальной инициативой может стать рейтинг из БКИ.
