Россию и Центральную Азию многое объединяет, заявил Путин

ДУШАНБЕ, 10 окт - РИА Новости. России и странам Центральной Азии важно не "разъехаться" друг от друга, Россию и данный регион многое объединяет, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Нам постоянно нужно искать вещи, которые нас будут объединять в будущем", - добавил он.