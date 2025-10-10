Рейтинг@Mail.ru
Россию и Центральную Азию многое объединяет, заявил Путин
15:27 10.10.2025
Россию и Центральную Азию многое объединяет, заявил Путин
России и странам Центральной Азии важно не "разъехаться" друг от друга, Россию и данный регион многое объединяет, заявил президент РФ Владимир Путин.
россия
центральная азия
владимир путин
таджикистан
россия
центральная азия
таджикистан
ДУШАНБЕ, 10 окт - РИА Новости. России и странам Центральной Азии важно не "разъехаться" друг от друга, Россию и данный регион многое объединяет, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сохранение и укрепление нашего единства имеет очень большое значение для нашего будущего. Что касается стран Центральной Азии, здесь примерно то же самое… Здесь очень важно не разъехаться совсем далеко друг от друга, поддерживать чувство того, что нас что-то, и не что-то, а очень многое, объединяет. Так и есть на самом деле", - сказал российский лидер в ходе пресс-конференции по итогам государственного визита в Таджикистан.
Путин отметил, что странам необходимо искать все точки соприкосновения.
"Нам постоянно нужно искать вещи, которые нас будут объединять в будущем", - добавил он.
Путин отметил проявление настроя Азербайджана развивать отношения с Россией
Россия Центральная Азия Владимир Путин Таджикистан
 
 
