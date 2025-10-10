Рейтинг@Mail.ru
15:41 10.10.2025 (обновлено: 15:42 10.10.2025)
Путин надеется, что Москва и Баку перевернули страницу после крушения AZAL
Путин надеется, что Москва и Баку перевернули страницу после крушения AZAL

Путин надеется, что Москва и Баку перевернули страницу после крушения борта AZAL

Владимир Путин и Ильхам Алиев во время встречи в Душанбе
Владимир Путин и Ильхам Алиев во время встречи в Душанбе - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© Фото : Пресс-служба президента Азербайджана/ROMAN ISMAYILOV
Владимир Путин и Ильхам Алиев во время встречи в Душанбе
ДУШАНБЕ, 10 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что РФ и Азербайджан "перевернули страницу" после катастрофы самолета AZAL.
"Очень надеюсь, что страницу перевернули, пойдем дальше. Без всяких осложнений будем развивать наши контакты", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам своего государственного визита в Таджикистан.
Президент РФ Владимир Путин проводит по видеосвязи совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Путин рассказал, когда узнал о причинах крушения самолета AZAL
9 октября, 14:57
 
В миреРоссияАзербайджанТаджикистанВладимир ПутинКрушение рейса Баку — ГрозныйМоскваБаку
 
 
