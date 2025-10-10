https://ria.ru/20251010/azerbaydzhan-2047541627.html
Путин надеется, что Москва и Баку перевернули страницу после крушения AZAL
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что РФ и Азербайджан "перевернули страницу" после катастрофы самолета AZAL. РИА Новости, 10.10.2025
