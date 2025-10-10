Рейтинг@Mail.ru
"Артселленс" открыла производство инновационных биопрепаратов в ОЭЗ Москвы
10.10.2025
"Артселленс" открыла производство инновационных биопрепаратов в ОЭЗ Москвы
"Артселленс" открыла производство инновационных биопрепаратов в ОЭЗ Москвы
Биотехнологическая компания "Артселленс" запустила первую технологическую линию по производству лекарственных биопрепаратов на площадке "Печатники" особой... РИА Новости, 10.10.2025
2025
Новости
максим ликсутов , лекарства, наука
"Артселленс" открыла производство инновационных биопрепаратов в ОЭЗ Москвы

Эксперимент в лаборатории
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Биотехнологическая компания "Артселленс" запустила первую технологическую линию по производству лекарственных биопрепаратов на площадке "Печатники" особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", сообщили в компании.
Новый промышленный комплекс занимает около 4,7 тысячи квадратных метров и обладает производственными мощностями для выпуска 10 миллионов таблеток и 20 миллионов капсул в год, а также 1 миллиона пачек лекарственных средств при упаковке. Также на площадке "Печатники" будет работать биотехнологический научно-исследовательский центр.
Как отметил генеральный директор компании Илья Бардин-Денисов, "Артселленс" — это будущий исследовательский и научно-производственный хаб в сфере биотехнологий, где будут разрабатывать прорывные продукты и задавать новые стандарты рынка лекарственных препаратов.
"На сегодняшний день здесь ведутся работы над ключевыми технологиями в биотехе: CAR-T-клеточной терапии, стволовые клетки, моноклональные антитела. Сегодня мы запустили участок производства малых серий, а масштабировать производство будем на нашем предприятии на площадке "Алабушево", запуск которого запланирован на 2026 год", — сказал Бардин-Денисов, его слова приводит пресс-служба.
В компании уточнили, что строительство производства на территории "Алабушево" будет реализовано четырьмя этапами, каждый из которых будет ориентирован на отдельную технологическую платформу. На текущий момент проект завода в "Алабушево" находится на активной стадии подготовки: уже строится производство рекомбинантных белков, в том числе моноклональных антител. Следующими этапами будут реализованы участки по выпуску продуктов на основе рибонуклеиновой кислоты (РНК) и стволовых клеток.
Реализуемый компанией проект направлен на создание полного цикла — от идеи и разработки клеточных линий до производства инновационных биотехнологических продуктов и их выпуска в рынок. Суммарная мощность предприятия в "Алабушево" на первом этапе оценивается в 150 килограммов субстанции в год, что эквивалентно примерно 750 тысячам флаконов готовых препаратов.
На сегодняшний день в продуктовом портфеле "Артселленс" семь препаратов, предназначенных для лечения онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета. Инициированы клинические исследования двух лекарственных средств, которые войдут в число социально значимых лекарственных препаратов. Объем рынка планируемой к производству и реализации продукции: онкологических продуктов — 36 миллиардов рублей, сердечно-сосудистых — 47 миллиардов рублей (по итогам 2024 года). Компания планирует занять от 10% до 15% доли рынка в каждой из этих целевых рыночных ниш.
Проект по созданию биотехнологических производств осуществляется при поддержке правительства Москвы и Сбербанка. Особое внимание уделяется развитию фармацевтической отрасли в столичной ОЭЗ, где статус резидента дает компаниям различные льготы и преференции, в том числе – налоговые. Это позволяет резидентам инвестировать больше средств в развитие и расширение производства, в том числе – в исследовательскую деятельность.
По словам заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, развитие фармацевтической отрасли в ОЭЗ "Технополис Москва" проводится по поручению мэра столицы Сергея Собянина. "Недавно открыли первую очередь производства лекарств резидента столичной особой экономической зоны площадью 4,7 тысячи квадратных метров", – сказал Ликсутов, его слова приводятся на сайте столичной мэрии.
 
