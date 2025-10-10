https://ria.ru/20251010/armeniya-2047482712.html
Еревану и Баку предстоит наладить экономические связи, заявил Пашинян
Еревану и Баку предстоит наладить экономические связи, заявил Пашинян
Армении и Азербайджану предстоит наладить взаимную торговлю, экономические и политические связи, заявил армянский премьер Никол Пашинян на саммите СНГ в... РИА Новости, 10.10.2025
в мире
армения
азербайджан
душанбе
никол пашинян
снг
армения
азербайджан
душанбе
