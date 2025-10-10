Рейтинг@Mail.ru
Еревану и Баку предстоит наладить экономические связи, заявил Пашинян - РИА Новости, 10.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:52 10.10.2025
https://ria.ru/20251010/armeniya-2047482712.html
Еревану и Баку предстоит наладить экономические связи, заявил Пашинян
Еревану и Баку предстоит наладить экономические связи, заявил Пашинян - РИА Новости, 10.10.2025
Еревану и Баку предстоит наладить экономические связи, заявил Пашинян
Армении и Азербайджану предстоит наладить взаимную торговлю, экономические и политические связи, заявил армянский премьер Никол Пашинян на саммите СНГ в... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T11:52:00+03:00
2025-10-10T11:52:00+03:00
в мире
армения
азербайджан
душанбе
никол пашинян
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028324196_184:157:1522:909_1920x0_80_0_0_b23dabd9a063e324aa2ff3ec9643da2e.jpg
https://ria.ru/20250813/armeniya-2034851284.html
армения
азербайджан
душанбе
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028324196_0:0:1723:1292_1920x0_80_0_0_d4d57d13443a6a656bf5cee629d4241f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, азербайджан, душанбе, никол пашинян, снг
В мире, Армения, Азербайджан, Душанбе, Никол Пашинян, СНГ
Еревану и Баку предстоит наладить экономические связи, заявил Пашинян

Пашинян: Армении и Азербайджану предстоит наладить торговлю и политические связи

© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕРЕВАН, 10 окт - РИА Новости. Армении и Азербайджану предстоит наладить взаимную торговлю, экономические и политические связи, заявил армянский премьер Никол Пашинян на саммите СНГ в Душанбе.
"Установившийся мир не означает, что вопросы повестки дня Армения - Азербайджан исчерпаны. Нам еще предстоит наладить взаимную торговлю, экономические, политические, культурные связи, решать гуманитарные вопросы, и это непростая задача, учитывая историю многолетней вражды. Но установленный мир дает нам уверенность в том, что вопросы постепенно будут решены", - сказал Пашинян.
Президент США Дональд Трамп, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время церемонии подписания трехстороннего соглашения между странами - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
Путь к миру. На что согласны пойти Армения и Азербайджан
13 августа, 08:00
 
В миреАрменияАзербайджанДушанбеНикол ПашинянСНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала