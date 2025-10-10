Рейтинг@Mail.ru
Двух сторонников архиепископа Баграта перевели под домашний арест - РИА Новости, 10.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:45 10.10.2025
https://ria.ru/20251010/armeniya-2047459557.html
Двух сторонников архиепископа Баграта перевели под домашний арест
Двух сторонников архиепископа Баграта перевели под домашний арест - РИА Новости, 10.10.2025
Двух сторонников архиепископа Баграта перевели под домашний арест
Суд в Ереване перевел под домашний арест двух находившихся под стражей сторонников архиепископа Баграта Галстаняна - граждан Армении Давида Галстяна и Миграна... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T10:45:00+03:00
2025-10-10T10:45:00+03:00
в мире
армения
ереван
никол пашинян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036492407_0:174:2998:1860_1920x0_80_0_0_4d345885512c8ffae17227f8e670fb61.jpg
https://ria.ru/20251004/armeniya-2046421062.html
армения
ереван
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036492407_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_603856403e2b5b78b95f243c957def85.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, ереван, никол пашинян
В мире, Армения, Ереван, Никол Пашинян
Двух сторонников архиепископа Баграта перевели под домашний арест

В Ереване двух сторонников архиепископа Баграта перевели под домашний арест

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкБаграт Галстанян
Баграт Галстанян - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Баграт Галстанян. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕРЕВАН, 10 окт – РИА Новости. Суд в Ереване перевел под домашний арест двух находившихся под стражей сторонников архиепископа Баграта Галстаняна - граждан Армении Давида Галстяна и Миграна Махсудяна, обвиняемых в попытке захвата власти, сообщает Telegram-канал возглавляемого Галстаняном движения "Священная борьба".
"Заключение под стражей Давида Галстяна и Миграна Махсудяна заменено на домашний арест. Мелкими шагами двигаемся вперед, так как альтернативы победе нет", - говорится в сообщении.
В конце июня архиепископ Баграт, являющийся политическим противником премьера Армении Никола Пашиняна, и 17 его сторонников были арестованы в Армении в рамках уголовного дела о попытке "захвата власти". Адвокат архиепископа Сергей Арутюнян сообщил, что его подзащитному предъявлены обвинения по статьям о терроризме, беспорядкам и узурпации власти. Он назвал эти обвинения смешными, а сам процесс - политическим преследованием.
Ранее в следственном комитете Армении сообщили, что в отношении 18 человек возбуждено уголовное дело по статьям о подготовке к терроризму и узурпации власти. Семнадцать обвиняемых были арестованы, в отношении одного были применены административный надзор и подписка о невыезде.
Глава Ширакской епархии ААЦ архиепископ Микаэл Аджапахян - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Архиепископ Микаэл пообещал быть большей угрозой для властей Армении
4 октября, 21:29
 
В миреАрменияЕреванНикол Пашинян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала