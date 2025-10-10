https://ria.ru/20251010/armeniya-2047459557.html
Двух сторонников архиепископа Баграта перевели под домашний арест
В мире, Армения, Ереван, Никол Пашинян
Двух сторонников архиепископа Баграта перевели под домашний арест
ЕРЕВАН, 10 окт – РИА Новости. Суд в Ереване перевел под домашний арест двух находившихся под стражей сторонников архиепископа Баграта Галстаняна - граждан Армении Давида Галстяна и Миграна Махсудяна, обвиняемых в попытке захвата власти, сообщает Telegram-канал возглавляемого Галстаняном движения "Священная борьба".
"Заключение под стражей Давида Галстяна и Миграна Махсудяна заменено на домашний арест. Мелкими шагами двигаемся вперед, так как альтернативы победе нет", - говорится в сообщении.
В конце июня архиепископ Баграт, являющийся политическим противником премьера Армении Никола Пашиняна
, и 17 его сторонников были арестованы в Армении в рамках уголовного дела о попытке "захвата власти". Адвокат архиепископа Сергей Арутюнян сообщил, что его подзащитному предъявлены обвинения по статьям о терроризме, беспорядкам и узурпации власти. Он назвал эти обвинения смешными, а сам процесс - политическим преследованием.
Ранее в следственном комитете Армении сообщили, что в отношении 18 человек возбуждено уголовное дело по статьям о подготовке к терроризму и узурпации власти. Семнадцать обвиняемых были арестованы, в отношении одного были применены административный надзор и подписка о невыезде.