Двух сторонников архиепископа Баграта перевели под домашний арест

ЕРЕВАН, 10 окт – РИА Новости. Суд в Ереване перевел под домашний арест двух находившихся под стражей сторонников архиепископа Баграта Галстаняна - граждан Армении Давида Галстяна и Миграна Махсудяна, обвиняемых в попытке захвата власти, сообщает Telegram-канал возглавляемого Галстаняном движения "Священная борьба".

"Заключение под стражей Давида Галстяна и Миграна Махсудяна заменено на домашний арест. Мелкими шагами двигаемся вперед, так как альтернативы победе нет", - говорится в сообщении.

Ранее в следственном комитете Армении сообщили, что в отношении 18 человек возбуждено уголовное дело по статьям о подготовке к терроризму и узурпации власти. Семнадцать обвиняемых были арестованы, в отношении одного были применены административный надзор и подписка о невыезде.