18:35 10.10.2025 (обновлено: 18:39 10.10.2025)
Путин рассказал лидерам стран СНГ подробности о саммите на Аляске
Путин рассказал лидерам стран СНГ подробности о саммите на Аляске
Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Архивное фото
МИНСК, 10 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на саммите в Душанбе подробно проинформировал лидеров стран СНГ о переговорах на Аляске и достигнутых договоренностях, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко Первому каналу российского телевидения.
"Он подробно проинформировал в том числе и об Аляске, о договоренностях, о ситуации до Аляски и о ситуации после Аляски. Наверное, вы все знаете. Речь шла о предложениях самих Соединенных Штатов Америки в свое время, и Путин это подтвердил, - о предложениях по Украине. О предложениях США, а не России", - сказал Лукашенко.
На вопрос актуально ли все еще это предложение, Лукашенко ответил: "оно всегда будет актуально. Если бы это было принято сегодня - сегодня бы прекратилась война. Если завтра – завтра".
Первая леди США Меланья Трамп выступает в Большом фойе Белого дома - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Меланья Трамп рассказала о канале коммуникации с Путиным
Вчера, 18:23
 
